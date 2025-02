Advierten por la investigación de la Oficina Anticorrupción: "Si el controlante es dependiente del controlado, el resultado ya lo sabemos"

En medio del escándalo desatado luego de que el Presidente, a través de su cuenta de la red social X (con la tilde perteneciente al estrato gubernamental) difundiera un link donde fomentaba invertir en un proyecto privado para "incentivar el crecimiento de la economía argentina", Sabsay señaló que el mandatario no estaría al tanto de las leyes para considerar que las acciones que llevó a cabo están enmarcadas en un delito.

"Es increíble el desconocimiento que tiene Milei de las bases del derecho constitucional. Las figuras que encuadra son abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público", manifestó.

Por otra parte, indicó que, cuando Milei habla de (re)crear la Oficina Anticorrupción "como si fuera una solución" para que comiencen a investigarlo a él y a todo su equipo, "es como si se estuviera investigando a sí mismo".

"Es absurdo porque depende del presidente y si el controlante es dependiente del controlado lo que vamos a tener como resultado ya lo sabemos, lo cual es reamente muy preocupante", concluyó.

Cuáles son los nombres que mencionó Javier Milei sobre el escándalo cripto

El presidente Javier Milei se refirió al escándalo que desató luego de que promocionara la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales y detalló su relación con el impulsor de ese token y autodefinido como "asesor" del libertario, Hayden Davis, y con el creador del evento Tech Forum, Mauricio Novelli.

En diálogo con TN, Milei detalló su vínculo con Davis: "Lo conocí en una fintech de octubre de 2024. Me dio una propuesta de una estructura para que financie a los que son emprendedores y que por una cuestión de informalidad o porque no existe el mercado de capitales no tienen acceso al mercado formal de financiamiento y generar un crecimiento económico".

"Me pareció que era una herramienta interesante para que se puedan financiar estas personas, que sino, de otra manera, no podrían acceder a financiamiento", agregó en esta línea.