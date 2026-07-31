A un mes de la renuncia, Javier Milei volvió a defender a Manuel Adorni: "Creo que es inocente"

El jefe de Estado reveló que "hace poco" habló con el exjefe de Gabinete, que fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, inconsistencias patrimoniales y posibles omisiones en sus declaraciones juradas. "Soy respetuoso de la Justicia. Tengo entendido que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", señaló.

El presidente Javier Milei volvió a defender al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni , denunciado e investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, inconsistencias patrimoniales y posibles omisiones en sus declaraciones juradas. "Creo que es inocente" , aseguró en una entrevista publicada este viernes donde también habló sobre la bandera de las Islas Malvinas en el Mundial 2026 , defendió el rumbo económico y destacó la baja de la inflación.

Milei habló de la bandera de los jugadores y advirtió: "Los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron las Malvinas"

"Soy respetuoso de la Justicia. Tengo entendido que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Quiero ver dónde dice que los periodistas pueden ser jueces, fiscales y dictar sentencias y la muerte civil de una persona. Hay unos excesos de los que deberíamos darnos cuenta de que están mal. Lo va a determinar la Justicia. Yo creo que es inocente . A diferencia de otros gobiernos, nosotros somos el único que no interfiere en la Justicia", referenció en un primer momento Milei en diálogo con la periodista Mariana Brey para Telefe.

A posterior, reveló que " hablé hace muy poco con Adorni". " Estuve con muchos viajes. No tengo problemas con él. Adorni es honesto para mí", concluyó sobre le tema.

Otros tiempo: Javier Milei y Manuel Adorni, victorioso en los comicios legislativos de la Ciudad de Buenos Aires.

En otra tramo de la entrevista, el jefe de Estado se refirió a la bandera que los jugadores de la Selección argentina desplegaron en el campo de juego luego de vencer a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

El mandatario opinó que el fútbol "es un deporte, un juego", por lo que no debería vincularse con temas políticos: "No está bueno mezclar el agua con el aceite. Mezclar es un problema".

Aunque justificó la reacción de los jugadores por "la emocionalidad y la alegría que teníamos todos con ese partido. Mostraron la bandera, es entendible, es parte del sentimiento".

"Los jugadores lo pueden hacer, están en el campo de juego, las emociones, ok. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político. Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra. Eso es lo que no puede hacer. Entonces la política, en lugar de tratar de ir y rascar el fondo de la olla de manera miserable, tiene que guardar la compostura", amplió.

Los jugadores de la Selección argentina con la bandera de las Islas Malvinas luego de ganarle a Inglaterra en el Mundial.

En ese sentido, Milei advirtió en entrevista con la periodista Mariana Brey, en el programa A la Barbarossa, que "el gol de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, como resultado de ese gol no nos devolvieron las Malvinas, ¿eh?".

"Es decir, los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros. Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar", completó.