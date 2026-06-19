19 de junio de 2026 Inicio
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"Es lento y poco formado": las críticas de Javier Milei a Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El Presidente designó este viernes al economista, en remplazo de Manuel Adorni. Las redes sociales recordaron cuando aseguraba que "es flojo en microeconomía y matemáticas" y "carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV".

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Adrán Ravier junto a Javier Milei. 

Adrán Ravier junto a Javier Milei. 

Redes sociales

El presidente Javier Milei designó este viernes al economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en reemplazo de Manuel Adorni, y las redes sociales se hicieron eco de fuertes cuestionamientos realizados en el año 2018, cuando era panelista en programas de televisión, y aseguraba que el flamante funcionario "es lento y poco formado", además de asegurar que "es flojo en microeconomía" y "carece de velocidad mental para ser parte de un debate".

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"Muchas gracias excelentísimo Dr Adrián Ravier por estos tweets para el recuerdo. Los guardaré como recuerdo de tu profundo conocimiento del debate y de la matemática. Sos motivo de burla de quien tenga una formación neoclásica razonable, algo que te excede por flojo matemático!!!", publicaba Milei ocho años atrás sobre la figura del economista.

Los cuestionamientos siempre estuvieron inclinados a su formación profesional, algo que se supone tuvo que haber sido valorado por el propio Milei al momento de designarlo como portavoz presidencial.

"Es un pobre tipo que por ser muy limitado matemáticamente se hizo austríaco y que los argumentos son válidos según quien los dice (si Diego o yo citamos a Hayek él dirá que no es así y si lo dice un amigo de él es genial). Y si lees sus notas aplicadas es aún peor economista", lanzaba Milei.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El anuncio oficial lo hizo Adorni a través de su cuenta de X: “Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”.

Ravier es economista y en 2025 fue electo para ser diputado nacional por la provincia de La Pampa en el período del 2025 al 2029. Tiene un vínculo cercano al presidente con quien firmó su último libro llamado La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

También, es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene una Maestría en Economía y Administración de Eseade (2004) y es Doctor en Economía Aplicada con honores por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2009.

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