17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Acuerdo con la Unión Europea: cuáles son los principales beneficios para Argentina y el Mercosur

Después de 25 años de negociaciones, este sábado finalmente se firmará el acuerdo que reconfigurará el mapa comercial de los dos bloques y el volumen de sus intercambios.

Por
El acuerdo implicará nuevas formas de comercio para ambos bloques.

El acuerdo implicará nuevas formas de comercio para ambos bloques.

Javier Milei y otros mandatarios firmarán el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. 
Te puede interesar:

Milei viaja a Paraguay para firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Se trata del acuerdo más ambicioso nunca antes constituido, teniendo en cuenta que reunirá en una zona de libre comercio a 720 millones de personas, correspondiendo a 270 del Mercosur y a 450 por la Unión Europea. En cifras, hay 31 países que totalizan un PBI combinado de u$s24 billones, que equivale al 20,2% del PBI mundial.

El principal beneficio de este acuerdo tiene que ver con la eliminación del 92% de los aranceles. En cuanto a las exportaciones a la Unión Europea, Argentina comercializó pellets de soja, oro, biodiésel, camarones, carne bovina, maní, vinos y limones. En cuanto a la importación, durante 2025 se ingresaron maquinaria y elementos eléctricos, productos químicos, material de transporte, metales.

En este contexto también entra en juego la compra de energía, considerando el delicado marco de enfrentamientos y escaladas de guerra alrededor del mundo.

cosecha agro
Se prevé que el acuerdo propondrá nuevas oportunidades para el agro con la eliminación de retenciones.

Se prevé que el acuerdo propondrá nuevas oportunidades para el agro con la eliminación de retenciones.

Considerando la proyección de los vínculos comerciales, esta reconfiguración implicaría hasta un aumento del 30% del comercio entre ambos bloques y se estima que podría crecer la inversión europea en Sudamérica.

El Mercosur, por su parte, avanzará en la eliminación de aranceles sobre el 91% de las importaciones provenientes de la Unión Europea, en su mayoría de manera progresiva y con plazos escalonados, mientras que el 9% restante quedará excluido del beneficio por tratarse de productos considerados sensibles.

El acuerdo también prevé la eliminación de barreras al comercio de servicios entre ambos bloques, la habilitación para que empresas sudamericanas participen en licitaciones y compras públicas europeas en igualdad de condiciones, y un fortalecimiento de los compromisos de facilitación del comercio, con el objetivo de reducir trabas administrativas y burocráticas, en línea con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De esta manera, se abren oportunidades para el sector agroindustrial a partir de la reducción de aranceles y la ampliación del acceso a mercados. A su vez, el acuerdo podría incentivar la llegada de inversiones europeas orientadas a completar y fortalecer cadenas productivas dentro del Mercosur.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina participará del regreso del hombre a la Luna.

Argentina participará de la misión de la NASA que volverá a la Luna después de 54 años

Corrientes y Córdoba confirmaron dos nuevos casos de gripe. 

Gripe H3N2 en Argentina: se detectaron dos casos en Corrientes y en Córdoba

Gran parte del norte del país está bajo alerta por tormentas. 

Tras las lluvias, vuelve el calor: rige una alerta meteorológica por tormenta para 10 provincias

Lácteos Verónica cerró sus tres fábricas ubicadas en Santa Fe.

Una importante empresa láctea cerró tres de sus fábricas y los trabajadores las tomaron por salarios impagos

El compositor británico recorrió el mundo durante dos años con Love on Tour.
play

"Besa todo el tiempo": Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum, tras cuatro años de ausencia

Las artistas argentinas se hicieron conocidas internacionalmente en una gira junto al ídolo español.
play

Qué dijeron las Trillizas de Oro sobre Julio Iglesias y las denuncias de abuso sexual

Rating Cero

El regreso a una estética de sus inicios y el compromiso social reciente volvieron a colocar a la artista en el centro de la escena pública.

La impresionante transformación de María Becerra: un cambio que la transporta a sus inicios

Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró Mathew McConaughey.

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para que no sean recreadas por la IA

Se conoció el resultado del allanamiento a la expareja de la mediática.

"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

Los seguidores del músico salieron a apoyarlo tras las denuncias contra su padre.

Enrique Iglesias reapareció en público luego de las denuncias contra su padre

La famosa recordó las imágenes de sus hijos en medio del océano y que pudieron ser una tragedia fatal.

"Pensé que los perdía": el desgarrador relato de Evangelina Anderson sobre el día que sus hijos casi mueren ahogados

La estrella de cine rompió el silencio y dejó mal parado al cineasta.
play

"No era lo suficientemente bella": Jennifer Lawrence reveló que Quentin Tarantino la rechazó

últimas noticias

El Presidente junto al artista.

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María y agradeció a Córdoba

Hace 10 minutos
un truco sencillo se destacó por su eficacia y por el excelente resultado final que ofrece.

Este es el truco perfecto para que la carne no te quede seca y sorprender a todos

Hace 19 minutos
Trump invitó a Milei a integrar Board of Peace, la organización para resolver conflictos globales

Trump invitó a Milei a integrar "Board of Peace", la organización para resolver conflictos globales

Hace 35 minutos
El equipo del Muñeco afrontará su segundo partido.

Segunda presentación de River: enfrenta a Peñarol en Maldonado

Hace 46 minutos
El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera.

Cómo evoluciona la salud Bastian, el nene atropellado en Pinamar: el último parte médico

Hace 53 minutos