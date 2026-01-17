Acuerdo con la Unión Europea: cuáles son los principales beneficios para Argentina y el Mercosur

Después de 25 años de negociaciones, este sábado finalmente se firmará el acuerdo que reconfigurará el mapa comercial de los dos bloques y el volumen de sus intercambios.

Este sábado se firmará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur , obligando a una reconfiguración comercial mundial. Cuáles son los principales beneficios para Argentina y la región.

Se trata del acuerdo más ambicioso nunca antes constituido, teniendo en cuenta que reunirá en una zona de libre comercio a 720 millones de personas, correspondiendo a 270 del Mercosur y a 450 por la Unión Europea. En cifras, hay 31 países que totalizan un PBI combinado de u$s24 billones, que equivale al 20,2% del PBI mundial.

El principal beneficio de este acuerdo tiene que ver con la eliminación del 92% de los aranceles. En cuanto a las exportaciones a la Unión Europea, Argentina comercializó pellets de soja, oro, biodiésel, camarones, carne bovina, maní, vinos y limones . En cuanto a la importación, durante 2025 se ingresaron maquinaria y elementos eléctricos, productos químicos, material de transporte, metales.

En este contexto también entra en juego la compra de energía, considerando el delicado marco de enfrentamientos y escaladas de guerra alrededor del mundo.

Considerando la proyección de los vínculos comerciales, esta reconfiguración implicaría hasta un aumento del 30% del comercio entre ambos bloques y se estima que podría crecer la inversión europea en Sudamérica.

Se prevé que el acuerdo propondrá nuevas oportunidades para el agro con la eliminación de retenciones.

El Mercosur, por su parte, avanzará en la eliminación de aranceles sobre el 91% de las importaciones provenientes de la Unión Europea, en su mayoría de manera progresiva y con plazos escalonados, mientras que el 9% restante quedará excluido del beneficio por tratarse de productos considerados sensibles.

El acuerdo también prevé la eliminación de barreras al comercio de servicios entre ambos bloques, la habilitación para que empresas sudamericanas participen en licitaciones y compras públicas europeas en igualdad de condiciones, y un fortalecimiento de los compromisos de facilitación del comercio, con el objetivo de reducir trabas administrativas y burocráticas, en línea con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De esta manera, se abren oportunidades para el sector agroindustrial a partir de la reducción de aranceles y la ampliación del acceso a mercados. A su vez, el acuerdo podría incentivar la llegada de inversiones europeas orientadas a completar y fortalecer cadenas productivas dentro del Mercosur.