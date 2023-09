Kicillof: "Cristina dijo que era una elección de pisos, vamos a ponerle un techo a los que vienen a entregar a la Patria"

"Es un acto que pone inicio a la recta final de la campaña, que va a dejar en el sillón de Rivadavia a Sergio Massa como próximo presidente", anunció el economista que busca la reelección en el territorio bonaerense, luego de ser el dirigente más votado en las PASO del 13 de agosto con más del 36% de los sufragios contra el 32,92% de Juntos por el Cambio (Néstor Grindetti le ganó la interna a Darío Santilli).

Durante su elocución, Kicillof remarcó la importancia de la militancia nacional y popular "casa por casa, barrio por barrio y fábrica por fábrica" para "hablar, escuchar y convencer que el voto tiene que ser para Unión por la Patria porque es una elección decisiva: nos jugamos los derechos de nuestro pueblo y el futuro de nuestro país".

En tal sentido, expuso que las propuestas del diputado libertario Javier Milei y la expresidente del PRO, Patricia Bullrich, tienen "otra estafa electoral que es vender espejitos de colores, ideas ruinosas y fracasadas. Por más dificultades que haya, no se va a resolver lo que hay por delante con esas recetas. Ningún trabajador puede votar en contra del aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones. Es nuestra responsabilidad que esos votos digan Unión por la Patria".

"Necesitamos un Gobierno que no se ocupe del negocio y ganancia, sino generar derechos"

El gobernador Axel Kicillof remarcó la importancia de un Estado presente para mejorar la calidad de vida de las personas: "Si el Estado no hace escuelas rurales, escuelas técnicas, si no llega a cada barrio, ¿quién lo va a hacer? Dicen que es el mercado el que va a resolver lo que falta. El mercado está bien, pero se dedica a lo rentable y negocio. Necesitamos un Gobierno que no se ocupe del negocio y ganancia, sino generar derechos, inclusión, de pensar en todas y todos", detalló el gobernante bonaerense durante su discurso.