Massa, ante una multitud en Ensenada: "Estamos empezando a construir el camino del triunfo"

"Hoy podemos decir con orgullo y tranquilidad que gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes estamos dando vuelta la historia. Estamos empezando a construir el camino del triunfo para el 2022 de octubre", expresó el candidato quien aseguró que va a poner todo su esfuerzo para ganar las elecciones.

"Voy a poner todo mi esfuerzo, hasta la última gota de voz, hasta la última gota de sudor, recorriendo nuestra patria, contando el país que soñamos para darle el triunfo a Unión por la Patria", afirmó.

El encuentro se realizó en la cancha del club Cambaceres, bajo el lema "Todos y Unidos". El ministro estuvo acompañado por el intendente local, Mario Secco, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Sergio Massa Ensenada 2

Los dos modelos

Tras los agradecimientos, Massa empezó a desarrollar tema por tema, los dos modelos que se pondrán en juego en las elecciones de octubre entre el de la derecha, que representan Javier Milei y Patricia Bullrich, y el modelo de inclusión y trabajo que representa el de Unión por la Patria.

Jubilaciones

Dirigiéndose a los jubilados, el ministro aseguró que la derecha quiere recortar jubilaciones y el programa "Mejor Vivir" de medicamentos gratis" e indicó que quieren volver a implementar el sistema de AFJP en la Argentina.

"Nosotros elegimos reforzar las jubilaciones, acompañamos con el bono del PAMI y tomamos la decisión de lanzar el programa "Mejor Vivir" que son medicamentos gratuitos para aquellos que trabajaron toda la vida. Tenemos la obligación de cuidar, proteger, abrazar y cuidar a los jubilados.", contrapuso Massa.

Derechos laborales

Sobre los derechos laborales, Massa advirtió que tanto Bullrich como Milei quieren recortar el derecho a las vacaciones pagas, el derecho a la indemnización y a la ultraactividad de los convenios colectivos del trabajo.

"Nosotros creemos en el trabajo registrado y defendemos el derecho de nuestros trabajadores. Nosotros defendemos un modelo sindical que es orgullo en América Latina, defendemos la idea de jornadas laborales razonables en este tiempo y defendemos el sistema de seguridad social como protección para nuestros trabajadores", manifestó.

Educación pública

En cuanto a la educación pública, el candidato indicó que la derecha quiere sacarle la Beca Progresar a los estudiantes, recortar la inversión del Estado en las computadoras de Conectar Igualdad, arancelar la universidad pública y armar voucher para las escuelas secundarias.

"Nosotros creemos en la movilidad social ascendente, creemos que la educación es el mejor remedio en la lucha contra la pobreza. Por eso defendemos la escuela pública con presentimos, con los docentes y los pibes en las aulas. Defendemos la universidad pública gratuita, de calidad e inclusiva. Nosotros creemos que hay que seguir ampliando el sistema universitario en Argentina", señaló.

Seguridad

En materia de seguridad, Massa criticó que tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza promueven la libre portación de armas y plantean la teoría del "sálvese quien pueda".

"Nosotros tenemos un modelo de seguridad y tenemos la convicción de que las madres de las provincias de Buenos Aires tienen que ver a sus hijos irse al colegio con una notebook en la mochila y no con una arma como están planteando ellos", .

Economía

El ministro recordó que cuando Juntos por el Cambio gobernó tomaron "la deuda" de la historia del FMI y denunció que usaron la plata de los argentinos "para endeudarse y pagar fuga de capitales enriqueciendo a los fondos de inversión empobreciendo a millones de argentinos".

Luego sostuvo que en Unión por la Patria buscan repetir la historia del 2005, cuando Néstor Kirchner, con el respaldo del presidente de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva, el país pagó la deuda del FMI. "Vamos a pagarle al Fondo, decirle chay y a construir un proyecto de soberanía y desarrollo económico".

Acto seguido, el candidato reconoció las frustraciones que hay por las promesas que no pudo cumplir el Frente de Todos. "Sabemos que algunos sienten la frustración o la tristeza de que hay cosas que a lo largo de estos años no se hicieron. Que sienten bronca porque no cumplimos con la esperanza que construimos en el 2019 cuando dimos vuelta una página de la historia y le pusimos punto final a la caída de ingreso y a la destrucción de las pymes".

Luego manifestó: "Generamos empleo pero es cierto que el salario no alcanza. Construimos un Estado pero no nos alcanzó para derrotar la pobreza. Recuperamos parte de nuestro modelo de desarrollo económico pero también es cierto que perdimos reservas que podríamos haber cuidado para que hoy, frente a la sequía, tengamos una economía mucho más fuerte".

Pero ante esa situación, aseguró tener "el coraje para hacer los cambios que hagan falta" y para "cambiar a los funcionarios y las medidas que hagan falta para empezar un nuevo gobierno y una nueva etapa en la política Argentina".

Soberanía

El ministro criticó también a Milei y a Bullrich por haber sugerido cambiar a las Islas Malvinas por vacunas o por haber dicho que las islas les pertenecen a los que ganaron la guerra.

"Nosotros defendemos la soberanía nacional. Tenemos una mirada geopolítica hacia la Antártida y somos los que no regalamos la sangre de nuestros héroes caídos, ni la soberanía ni el orgullo de quienes pelearon en Malvinas. Malvinas argentinas, ayer, hoy y siempre", expresó.

Sergio Massa Ensenada

Sergio Massa pidió redoblar los esfuerzos de cara a octubre

Sobre el final de su discurso, Massa pidió a gobernadores, intendentes, funcionarios, dirigentes y militantes "realizar el máximo esfuerzo" para garantizar la victoria "que está cerca". "Si hacemos el esfuerzo vamos a ganar la elección el 22 de octubre".