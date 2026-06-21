21 de junio de 2026 Inicio
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La derecha latinoamericana se envalentona el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

José Antonio Kast, Javier Milei, Daniel Noboa y Santiago Peña celebraron el triunfo del candidato derechista y ponderaron el impacto definitivo de este vuelco electoral en el equilibrio de las naciones vecinas.

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José Antonio Kast / Daniel Noboa / Santiago Peña

José Antonio Kast / Daniel Noboa / Santiago Peña

El abogado Abelardo de la Espriella se consagró este domingo como el nuevo presidente de Colombia tras el cierre del balotaje, un resultado que provocó la felicitación inmediata de los principales líderes de la derecha latinoamericana.

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El camino hacia la presidencia comenzó el pasado 31 de mayo, cuando el candidato obtuvo 10.361.499 de votos, cifra que representó el 43,74% del total. Aquella jornada le permitió superar a los demás aspirantes y perfilar su liderazgo de cara a los comicios definitivos.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó al mandatario electo por "su gran triunfo en la elección" y destacó el impacto regional del vuelco político. Según el jefe de Estado chileno, "una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región".

Kast enfatizó además la urgencia de consolidar la libertad y la seguridad en el mapa sudamericano. El dignatario del país trasandino manifestó sus expectativas sobre el proceso electoral colombiano debido a la influencia directa que posee sobre las naciones vecinas.

Javier Milei, Daniel Noboa y Santiago Peña respaldaron el giro político colombiano

Por su parte, Javier Milei celebró el avance de la "opción liberal" en el territorio neogranadino. A través de sus redes oficiales, el mandatario argentino envió un mensaje directo: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral".

Milei interpretó la votación como una muestra de cambio frente al esquema previo. Afirmó que el resultado expone "una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años", para luego concluir con su habitual proclama: "Viva la libertad carajo".

Asimismo, el jefe de Estado de Ecuador, Daniel Noboa, sumó su reconocimiento con la frase "felicidades, @ABDELAESPRIELLA, por una gran victoria". El gobernante ecuatoriano ratificó que "el pueblo colombiano necesita un cambio real" y cuestionó con dureza las críticas emanadas desde sectores de la oposición continental.

En tanto, Santiago Peña, presidente de Paraguay, también felicitó a De la Espriella por "esta importante victoria" y consideró que "el respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones".

"Este resultado representa también una señal de esperanza para quienes creemos en la democracia, la libertad y el desarrollo como camino para América Latina. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", concluyó Peña.

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