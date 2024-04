A un día de la marcha, masiva protesta en la puerta del CBC de Parque Centenario por el desfinanciamiento de la UBA

Alumnos, docentes y no docentes de la sede central del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron una manifestación para seguir dando a conocer los problemas que experimenta la institución en medio de la crisis presupuestaria.

En la previa de la marcha convocada en defensa de la universidad pública para el martes 23 de abril , este lunes alumnos, docentes y no docentes de la sede central del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , en el barrio porteño de Caballito, realizaron una manifestación para seguir dando a conocer los problemas que experimenta la institución en medio de la crisis presupuestaria a causa del desfinanciamiento de parte del Gobierno.

Felipe Vega Terra , director del CBC, expresó en diálogo con C5N que "hicimos esta actividad con la idea de convocar y reforzar la movilización del martes". "No solamente a nivel de la comunidad universitaria, que descontamos que va a ser muy grande, sino también convocando al resto de la sociedad a acompañar a la UBA y a la universidad pública" , planteó.

El docente respondió a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien adelantó que se aplicará el "protocolo antipiquetes" y pidió "tener cuidado" ante una posible "provocación".

"Va a marchar la universidad argentina. Van a marchar los médicos que nos curan, los abogados que nos ayudan, los contadores que hacen que se pueda armar una empresa nueva, los veterinarios, los bioquímicos, sus padres, sus familias, los estudiantes. Va a ser una marcha en paz y en democracia. Que nos quieran responder con el protocolo antipiquete me parece una barbaridad", sostuvo.

"Llamo públicamente a la ministra a que no genere provocaciones de cara a la marcha. Me quedo con las declaraciones del jefe de Gobierno, que dijo que la marcha iba a estar garantizada. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad ya están en diálogo con las de la UBA y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para la movilización. No queremos escenas negras como las que se han vivido en otra época contra integrantes de la universidad argentina", agregó.

Vega Terra remarcó que "en estas dos semanas quedó claro el apoyo al reclamo por el presupuesto para que la universidad argentina pueda seguir funcionando. No es más que eso lo que estamos pidiendo. La movilización va a ser masiva".

En cuanto a los problemas de funcionamiento derivados de la falta de financiamiento, el director del CBC señaló que "la factura de luz que llegó el principio de abril vino con 577% de aumento respecto a 2023", mientras que "los salarios de docentes y no docentes recibieron la mitad del aumento que el Gobierno les dio a los demás empleados estatales, solo el 36,5%".

Asimismo, "el Gobierno no envió dinero a la UBA para los hospitales universitarios como el Clínicas, el Roffo, el Lanari. Además de prorrogar el presupuesto del año pasado todavía no mandó un solo peso. Hay problemas con pagos a proveedores, servicios públicos".

"Todos con un libro en alto", la propuesta para la marcha universitaria del 23 de abril

Desde distintos sectores ligados a la universidad pública llamaron a movilizar de esta manera como forma de protesta contra el ajuste de Javier Milei. A la iniciativa la acompañan estudiantes, docentes, escritores y organizaciones sociales.

Yacobitti, de cara a la marcha universitaria: "Cuando se quiere cerrar algo, se empieza por desfinanciarlo"

El vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró que el gobierno de Javier Milei "está haciendo un recorte sin precedentes en las universidades públicas" y advirtió que "cuando se quiere cerrar algo, se empieza por desfinanciarlo".

El docente ratificó la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria de este martes a pesar de las últimas partidas de aumento anunciadas por el Gobierno. "Con todas esas cosas que está proponiendo, lo que logra es un ajuste del 105% de los gastos de funcionamiento cuando la inflación fue del 300%. Eso implica un recorte del 61% de los gastos", señaló.

Yacobitti Emiliano Yacobiti aclaró, además, que también cayó un 35% el sueldo de los docentes.

"Lo que se está haciendo es un recorte sin precedentes en las universidades públicas a través de la inflación, y esto es solamente el 12% del presupuesto. Con el resto se pagan los sueldos de los profesores y de los no docentes; sobre esto el Gobierno todavía no dijo nada", remarcó Yacobitti en diálogo con La Red.

Como ejemplo, contó que "las tarifas de energía empezaron a llegar a la UBA con un 577% de aumento". "El Gobierno tiene que entender que plantearle a las universidades que recorten sus fondos en un 61% para funcionar es como plantearles que cierren", subrayó.