A pesar de los datos sobre la caída de la industria, el Gobierno insiste en que ve "puntos de rebote"

Tras el informe que presentó la IUA por la caída en la industria en mayo , el Gobierno insiste en que ve "puntos de rebote" . Manuel Adorni argumentó que si bien esta situación "no está generalizada" , esperan que avance a medida que pasen las semanas. También le respondió al asesor económico de Javier Milei tras la crítica sobre las medidas de Caputo: "Es una opinión más con la que no estamos de acuerdo" .

En conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial fue interrogado al respecto y argumentó que "vemos algunos puntos de rebote, claramente eso no está generalizado, esperamos que a medida que pasen las semanas esto se vaya generalizando".

El vocero explicó también que esta situación "es parte de lamentablemente de las correcciones que se tuvieron que hacer en virtud del desastre que traíamos de la mochila que nos habían dejado como herencia, estamos tratando de corregir todo lo más rápido posible con mucho trabajo".

También el Gobierno le respondió a las críticas del miembro del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, Teddy Karagozian a Luis Caputo y las medidas económicas que lleva adelante: "Todavía la economía no subió. Mi capacidad de imaginación y la información que tengo yo es diferente a la que tiene el señor Presidente. No me dice que eso va a suceder".

Ante esto Adorni minimizó la crítica y lo calificó como una mera "opinión". "Toda persona que diga que la recuperación no se va a ver nunca claramente no coincidimos", añadió ya que hay algunos puntos donde esa reactivación o rebote, está ocurriendo, lo tomamos como una opinión más con la que no estamos de acuerdo.

La UIA alertó por la caída de la actividad y reclamó una nueva ley pyme

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó a través de un comunicado su preocupación por la caída de la actividad, el incremento de los costos y el impacto del contexto económico en el sector productivo, y advirtió sobre la necesidad de impulsar una agenda de medidas que tiendan a recuperar la dinámica del mercado interno, focalizadas en el desarrollo de la producción local, el consumo y el empleo formal, como también promover las exportaciones con valor agregado y contrarrestar la competencia desleal.

En una reunión de la Junta Directiva de la UIA, los representantes sectoriales y regionales analizaron los avances del proyecto de Ley PyME presentado por la institución, una iniciativa que se articula alrededor de seis ejes que buscan potenciar los activos del sector.

La simplificación tributaria, la creación de un régimen de incentivo a las inversiones PyME industriales complementario del RIGI, la actualización automática de parámetros de categorización, las herramientas para la internacionalización de las empresas, la simplificación de la creación de nuevas empresas y el acceso a financiamiento son los seis ejes trazados por la UIA.