Otro asesor económico de Javier Milei criticó las medidas de Luis Caputo y aseguró que "el dólar está atrasado"

El empresario textil Teddy Karagozian señaló que en su sector "la economía no subió" y que no ve "ninguna recuperación". Entiende que la divisa estadounidense tendría que cotizar por arriba de los $1.500 y cuestionó los anuncios del ministro de Economía al asegurar que fueron "financieros".

“Devaluar no resuelve el problema” subrayó Karagozian.

Otro miembro del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, Teddy Karagozian, criticó las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo, aseguró que " el dólar está atrasado " y tendría que cotizar por arriba de los $1.500. El empresario textil señaló que en su sector "la economía no subió" y que no ve "ninguna recuperación".

"Todavía la economía no subió. Mi capacidad de imaginación y la información que tengo yo es diferente a la que tiene el señor Presidente. No me dice que eso va a suceder", sostuvo Karagozian sobre la realidad económica del país en los ultimos meses.

En referencia al a cotización de la divisa estadounidense, el asesor del jefe de Estado afirmó: “Muchos economistas renombrados, más o menos liberales, de izquierda, derecha, creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 ni $1000, y dicen que quizás a $1500 esté bien, pero yo creo que tampoco”.

El asesor económico de Milei cuestionó las medidas anunciadas por el Luis Caputo y Santiago Bausilli.

En una entrevista con LN+, detalló que en la actualidad “las fábricas tienen que llevar un peso muerto que son muchos jubilados y muchos empleados públicos producto de la desocupación del menemismo”. De esta manera, tomó distancia del relato oficialista al aclarar no creer que el gasto público se generado por los prolíficos ser “sonsos o corruptos” sino, “la razón del gasto público es que empresarios como yo no queremos emplear empleados; la razón es que los empresarios, cuando sube la demanda, compramos más máquinas que lo que deseamos emplear gente”.

Fausto Spotorno, asesor de Milei: "El de Caputo es un plan de transición, luego habrá uno más mileista"

A mitad de junio, el exasesor económico presidencial de Javier Milei Fausto Spotorno había marcado que el plan del ministro de Economía, Luis Caputo, es de "transición" y destacó la aprobación del Senado del proyecto de Ley Bases aunque advirtió que "no cambia la Argentina de punta a punta".

En diálogo con Radio con Vos, Spotorno había analizado la luz verde que recibió el proyecto de Ley Bases de parte del Senado: "Veo bien la foto de la economía. Esto es un programa económico claramente de transición incluyendo una parte de la Ley Bases. No diría que esto es un éxito y cambia la Argentina de punta a punta, sino que le falta. Habilita cosas como el RIGI, que pueden ser herramientas que pueden andar, pero hay que ver cómo se ejecutan.

En tal sentido, si bien celebró el programa económico del Gobierno, alertó que "para cambiar la Argentina lleva muchos años y posiblemente un par de presidentes. Es un programa de transición que hasta ahora es un programa para ordenar la economía después de cómo terminó el año pasado, con inflación elevada y sin capacidad de crecimiento. No es escepticismo, pero le faltan partes. Es bueno el programa pero no soluciona todo".