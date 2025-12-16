Parricidio en Hollywood: la fiscalía de Los Ángeles acusó al hijo de Rob y Michele Reiner por sus asesinatos Nick Reiner tiene 32 años y será acusado formalmente del crimen cometido contra sus padres el pasado domingo. En caso de ser declarado culpable, el joven deberá afrontar una cadena perpetua en la cárcel o la pena de muerte. Por + Seguir en







Nick Reiner, de 32 años, fue acusado por el asesinato de sus padres.

El fiscal general de Los Ángeles, en Estados Unidos, acusó formalmente a Nick Reiner del asesinato de sus padres, el reconocido director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, quienes fueron apuñalados en su casa de California el pasado domingo. En caso de ser encontrado culpable, el hijo de uno de los matrimonios más célebres de Hollywood deberá afrontar una cadena perpetua en la cárcel o la pena de muerte.

El anuncio del fiscal Nathan Hochman fue realizado este martes en una conferencia de prensa, durante la cual le consultaron si Nick Reiner sufre de algún tipo de enfermedad mental que podría haberlo llevado a cometer el parricidio. “Seguiremos el proceso habitual. Si hay pruebas de enfermedad mental, se presentarán en la corte. Escucharán rumores y especulaciones, pero les pido que se fíen de fuentes de confianza", respondió Hochman.

Los cuerpos del aclamado cineasta Rob Reiner, director de La princesa prometida y Cuando Harry conoció a Sally, entre otra treintena de títulos, y de su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner, fueron encontrados sin vida en su casa el pasado domingo sobre las 4 de la tarde. Su hija pequeña, Romy, fue quien llamó a la policía después de descubrir a sus padres asesinados. Esa misma noche, las fuerzas de seguridad detuvieron a Nick, quien tiene 32 años.

Rob Reiner y su esposa Según la prensa local, Rob, Michele y Nick estuvieron juntos el sábado en una fiesta del actor y comediante Conan O’Brien, amigo de la familia. Pero el hijo y padre tuvieron una discusión subida de tono que derivó en que el matrimonio se retirara del lugar pocos minutos después. Esta fue la última vez que se los vio juntos.

Al día siguiente, Rob y Michele Reiner fueron asesinados en su casa ubicada en Los Ángeles. Este hecho no solo conmovió al mundo de Hollywood y la cultura, sino también a toda la sociedad estadounidense, ya que el director de cine era un activista político muy reconocido en su país. En caso de que su hijo finalmente sea declarado culpable, deberá afrontar el resto de su vida en prisión o la pena de muerte.