6 de julio de 2026 Inicio
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La fiscalía paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador Edgardo Kueider

El tiempo de condena se redujo de un máximo de cinco años a dos años y dos meses porque el hecho no llegó a consumarse en su completitud ya que lo detuvieron.

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Edgardo Kueider

Edgardo Kueider, exsenador investigado por tentativa de contrabando en Paraguay.

La Justicia paraguaya pidió una pena de dos años y dos meses de cárcel para el exsenador argentino Edgardo Kueider y para su exsecretaria Iara Guinsel Costa. La solicitud fue presentada por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.

La Cámara dejó firme la doctrina de la Corte Suprema.
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A ambos imputados se los acusa de tentativa de contrabando, sin embargo, el tiempo de condena se redujo de un máximo de cinco años a dos años y dos meses porque el hecho no llegó a consumarse en su completitud.

Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider.

Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider.

Los abogados defensores alegan que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, de acuerdo a sus interpretaciones técnicas, por lo que solicitaron la absolución; al mismo tiempo, Kueider declaró lo mismo ante el tribunal y reafirmó su inocencia.

Paralelamente, la Justicia paraguaya también los investiga por la compra sospechosa de "seis departamentos y seis cocheras en Asunción", inmuebles que ya fueron embargados.

Dónde se encuentra Edgardo Kueider

Hasta el momento, el exsenador por Entre Ríos permaneció en prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, al igual que Guinsel Costa. El tiempo transcurrido hasta la fecha, se computará a su favor en caso de dictarse, finalmente, la sentencia condenatoria.

La Cámara Federal de San Martín le rechazó una eximición de prisión, lo que significa que será detenido inmediatamente al ingresar en territorio argentino.

Cómo detuvieron a Edgardo Kueider con u$s211.000 en la frontera de Paraguay

El hecho central data de diciembre de 2024 cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con u$s211.000, $646.000 y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

"Voy a tener muchos problemas en Argentina, si esto trasciendo en los medios. Yo soy afín al gobierno del presidente Milei", había afirmado Kueider al ser detenido por los agentes de la Armada del país guaraní, según detalló el titular de la Dirección de Ingresos Tributarios (DNIT) paraguaya, Oscar Orué, en ABC TV.

En Argentina, el exlegislador es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.

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