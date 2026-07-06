Hamas disuelve su estructura de gobierno en Gaza y abre paso a un comité tecnocrático de transición La organización paramilitar palestina anunció la disolución de su órgano administrativo y aseguró que un comité de perfil técnico está listo para asumir la gestión civil en medio de las negociaciones y la reconfiguración política de la posguerra. Por Agregar C5N en









Hamas disuelve su estructura de gobierno en Gaza y abre paso a un comité tecnocrático de transición

En un movimiento que reconfigura el tablero político en la Franja de Gaza, Hamas anunció la disolución de su principal órgano de gobierno en el enclave y la transferencia de funciones a un comité de tecnócratas que, según informó, ya se encuentra en condiciones de asumir la administración civil del territorio.

La decisión se inscribe en un contexto de fuertes presiones internacionales y discusiones en torno a un eventual esquema de transición para Gaza, en medio de los intentos por delinear una salida política al conflicto y ordenar la gestión del territorio en una etapa posterior a la guerra.

De acuerdo con lo comunicado por la organización, el nuevo esquema estaría integrado por perfiles técnicos y administrativos sin una pertenencia política directa, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios básicos y la continuidad institucional en áreas clave como salud, educación y abastecimiento.

La disolución del comité de gobierno, que funcionaba como estructura administrativa de facto en el enclave, busca también enviar una señal hacia los mediadores internacionales sobre la disposición a aceptar una nueva arquitectura de poder en Gaza, en un escenario aún marcado por la incertidumbre y las negociaciones abiertas.