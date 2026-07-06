Hamas disuelve su estructura de gobierno en Gaza y abre paso a un comité tecnocrático de transición

En un movimiento que reconfigura el tablero político en la Franja de Gaza, Hamas anunció la disolución de su principal órgano de gobierno en el enclave y la transferencia de funciones a un comité de tecnócratas que, según informó, ya se encuentra en condiciones de asumir la administración civil del territorio.
La decisión se inscribe en un contexto de fuertes presiones internacionales y discusiones en torno a un eventual esquema de transición para Gaza, en medio de los intentos por delinear una salida política al conflicto y ordenar la gestión del territorio en una etapa posterior a la guerra.
De acuerdo con lo comunicado por la organización, el nuevo esquema estaría integrado por perfiles técnicos y administrativos sin una pertenencia política directa, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios básicos y la continuidad institucional en áreas clave como salud, educación y abastecimiento.
La disolución del comité de gobierno, que funcionaba como estructura administrativa de facto en el enclave, busca también enviar una señal hacia los mediadores internacionales sobre la disposición a aceptar una nueva arquitectura de poder en Gaza, en un escenario aún marcado por la incertidumbre y las negociaciones abiertas.
Sin embargo, el alcance real de esta transición todavía es objeto de dudas. Distintas fuentes regionales advierten que la implementación efectiva del comité tecnocrático dependerá de acuerdos políticos más amplios y de la aceptación de los actores involucrados en el conflicto, en un proceso que se anticipa complejo y de largo alcance.