Video: brutal balacera entre un delincuente y dos policías en Estados Unidos

En el video, capturado por la cámara que lleva el patrullero, se puede observar como uno de los agentes habla la persona que ocupa el asiento del acompañante. Sin embargo, ante un movimiento extraño, llama a su compañero para que lo ayude, pero de pronto el hombre dentro del vehículo sale con un arma y comienza a efectuar varios disparos.

"Tiene un arma", grita uno de los policías para alertar a su compañero y se esconde detrás del vehículo. El hombre, dispara en varias direcciones, hasta que uno de los disparos lo alcanza y termina en el piso.

Estados Unidos: policías mataron a tiros a un hombre sin piernas

Dos policías de Los Ángeles mataron a tiros a un hombre que tenía sus piernas amputadas y el crimen quedó registrado en varios videos de seguridad. El hecho causó conmoción en Estados Unidos debido a la polémica de cómo acciona la Policía sobre los afroamericanos.

El hombre baleado fue identificado como Anthony Lowe, de 36 años, quien tenía amenazaba con un cuchillo con el cuál habría provocado una agresión.

Por el caso hubo movilizaciones y protestas para reclamar justicia. La hermana menor de Lowe, Tatiana Jackson, expresó en diálogo con The Guardian su bronca y tristeza por lo que ocurrió: "Estoy desconsolada y llena de rabia. No puedo entender por qué le harían eso a alguien en silla de ruedas. Quiero que alguien me explique cuál fue la razón por la que alguien le dispara a alguien que no tiene piernas".

Además la familia de Lowe pidió que los policías sean echados de su cargo y que la Justicia los acuse de homicidio.