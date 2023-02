Estados Unidos: policías mataron a tiros a un hombre sin piernas

Por el caso hubo movilizaciones y protestas para reclamar justicia. La hermana menor de Lowe, Tatiana Jackson, expresó en diálogo con The Guardian su bronca y tristeza por lo que ocurrió: "Estoy desconsolada y llena de rabia. No puedo entender por qué le harían eso a alguien en silla de ruedas. Quiero que alguien me explique cuál fue la razón por la que alguien le dispara a alguien que no tiene piernas".

Además la familia de Lowe pidió que los policías sean echados de su cargo y que la Justicia los acuse de homicidio.

El caso Tyrone Nichols

El crimen de Lowe ocurrió pocos días después del asesinado de Tyrone Nichols en la ciudad de Memphis, quien recibió una golpiza de parte de cinco efectivos.

Nichols, quien tenía 29 años, había sido detenido por los policías por una presunta acción de conducta imprudente

Tras el asesinato, se produjeron varias protestas en Memphis, Nueva York, Atlanta, Filadelfia, Washington y otros lugares de Estados Unidos para condenar el crimen.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se expresó tras el caso de Nichols y manifestó que se encuentra "indignado" y "dolorido" por el asesinato.