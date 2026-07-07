7 de julio de 2026 Inicio
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La historia de la familia que sobrevivió bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela: "Pensé que estaba muerto"

Josué se encontraba en su casa junto a su hermano y su tía cuando al intentar escapar una pared se le cayó arriba y le rompió una pierna. A pesar de la adversidad, su hermano pequeño pudo ayudarlo a quitarse los escombros y salir a pedir ayuda. Ya son 3535 las víctimas fatales y más de 30 mil desaparecidos.

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Desde Venezuela, el periodista Adrián Salonia recorre el estado de La Guaira, el epicentro de los sismos, relatando historias y hablando con los protagonistas que sobreviven tras el 24 de junio. Ahora pudo conocer a la familia de Josué, un adolescente de 14 años que quedó atrapado debajo de una pared cuando intentaba correr fuera dela casa de su tía durante los terremotos.

El periodista también habló con Irene y Carlos, sus papás, que no se encontraban en el domicilio en el momento y que tuvieron que atravesar una odisea para poder reencontrarse con sus hijos. "Le di play a una serie, cuando le di play, sentí que salí volando para la sala, ahi quedé inconsciente y se me cae una pared arriba. Lo que intenté fue salir pero no podía, entonces le dije a mi hermanito que pidiera ayudar", relató el joven.

En medio del caos colectivo, el hermano de Josué no consiguió ayuda y regresó para intentar liberar a su hermano sacando los escombros, poco a poco. Cuando Josué sale intenta levantar a su tía, pero no pudo porque la pared era muy gruesa pero ella estaba sangrando mucho.

Afuera del edificio no pudieron conseguir ayuda para su tía, pero siguieron intentando a medida que caminaban buscando a sus padres. "Pensé que era algo leve, no tan grave", contó.

En paralelo, su mamá Irene estaba visitando a la abuela de Josué al momento de los terremotos. Ella de inmediato se dio cuenta que algo malo había pasado y decidió con su marido, Carlos, regresar a buscar a sus dos hijos. "Fue para mí una incertidumbre, me sentía culpable pero son cosas del destino", contó, Irene les ofreció a los chicos visitar a su abuela pero ellos se negaron y se quedaron a ver la televisión.

Mientras caminaban distancias enormes, la pareja escuchó un rumor de tsunami por lo que tuvieron que retroceder todo lo que avanzaron para ponerse a resguardo. Irene recordó: "Si el tsunami me agarra a mis hijos me agarra a mí también no hay razón de vivir", sin embargo, su marido le insistió para que no abandonara la fe.

Se agrava la tragedia en Venezuela tras el doble terremoto: ascienden a 3.535 los muertos

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 3.535, según el último balance oficial difundido por las autoridades. Además, 16.740 personas resultaron heridas, miles permanecen desaparecidas, 6.462 fueron rescatadas con vida y 17.854 perdieron sus hogares tras la catástrofe.

La Guaira, el estado más castigado por los sismos, sigue concentrando gran parte de las tareas de búsqueda y recuperación. Sin embargo, con el paso de los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyeron y las operaciones se enfocan ahora en remover toneladas de escombros con maquinaria pesada para recuperar cuerpos.

En paralelo, crecen las denuncias por entierros de personas sin identificar. Según información oficial, cada ataúd es enterrado con un código para permitir una eventual identificación futura, aunque familiares y organizaciones cuestionan la rapidez con la que se realizan las inhumaciones ante el colapso de las morgues.

Mientras tanto, la asistencia humanitaria continúa con apoyo de organismos internacionales, aunque varios equipos extranjeros de rescate comenzaron a retirarse tras finalizar la etapa más intensa de búsqueda de sobrevivientes. Las autoridades venezolanas concentran ahora los esfuerzos en la remoción de escombros, la distribución de ayuda y la reconstrucción de las zonas devastadas.

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