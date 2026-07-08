Las últimas publicaciones de la mamá de Lucas Gámez antes de encontrarlo sin vida

Blancalinda Martínez Coronado fue la cara de la campaña de comunicación digital sobre la búsqueda de su hijo durante dos semanas. Este miércoles había anunciado que se retiraría de Instagram por las opiniones "dolorosas" que recibió.

Blancalinda Martínez Coronado se presenta como psicooncóloga en su perfil de Instagram, que desde hace dos semanas se centra en la búsqueda de su hijo, Lucas Gámez. El niño argentino de 9 años fue hallado sin vida este miércoles , poco después de que la mujer anunciara su retiro de las redes sociales.

El padre de Lucas Gámez, tras la aparición sin vida de su hijo: "Siempre lo vamos a llevar en el corazón"

"Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso", había expresado horas antes de que el equipo de rescatistas encontrara a su hijo. Durante la tarde pidió "oraciones" en sus historias y, hasta esta noche, no había publicado nada más. En los comentarios de sus publicaciones perduran los cuestionamientos a su presencia digital.

Las últimas publicaciones de su perfil están dedicadas al cumpleaños número 9 de Lucas, que celebró este lunes en la zona en que lo seguían buscando. El último posteo de Blancalinda es un video en el que sopla una vela celeste sobre una torta de chocolate rodeada de personas cantando el Feliz cumpleaños.

La última historia de Blancalinda Martínez en su cuenta de Instagram antes del hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez.

Fue ella misma la que confirmó a Adrián Salonia , periodista de C5N en Venezuela, que los rescatistas encontraron a su hijo de 9 años "sin vida entre los escombros".

"El trabajo fue impresionante de todos los equipos internacionales, ahora estaban trabajando bomberos y rescatistas de Bahía Blanca. Le dieron la noticia al padre e hicieron reconocimiento del cuerpo. Hay una ambulancia para asistir a la madre", detalló Salonia desde el país caribeño para Argenzuela .

El padre de Lucas Gámez, tras la aparición sin vida de su hijo: "Siempre lo vamos a llevar en el corazón"

Marcos Gámez confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de su hijo de 9 años y aseguró que nunca perdieron la fe ni la esperanza. "Fue un momento muy duro", definió el hombre y agregó: "Le vamos a dar su cristiana sepultura, a rendirle los honores que se merece. Siempre lo vamos a llevar en el corazón".

El padre del niño argentino agradeció a quienes apoyaron en redes sociales "con sus oraciones y teniendo fe", recordó que Lucas "hablaba mucho desde su Cristo" y consideró en diálogo con C5N que "uno de los propósitos de su vida fue brindarle fe y esperanza a las personas en estos 15 días".

"Cuando podamos salir y superar este momento, que no se supera, o aprender a vivir con esto, creo que vamos a intentar llevar ese mismo mensaje que Luquitas quería de fe y de esperanza a todas las personas y de creer firmemente en que Dios es bueno y existe", aseguró el esposo de Blancalinda Martínez, quien llevó adelante la campaña de comunicación en Instagram sobre la búsqueda de su hijo.

Marcos concluyó: "Nos queda despedirlo en este plano terrenal y llevarlo siempre en el corazón y el pensamiento". La familia vivió desde 2013 hasta enero de este año en Argentina, cuando decidieron volver a Venezuela "por cuestiones personales", según había resumido el hombre a la prensa.

El periodista Adrián Salonia le consultó por el saludo que brindó a cada uno de los rescatistas que sostuvieron la búsqueda de su hijo por 14 días y el padre de Lucas describió: "Ellos estuvieron 15 días con nosotros, fueron y son nuestra familia". Marcos adelantó que intentará "seguir ayudando" en Venezuela.