A dos meses de los terremotos, Venezuela ya superó los 6.500 muertos Los dos sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud, que afectaron principalmente a la localidad de La Guaira, causaron múltiples destrozos. Además, siguen sin ser difundidos los números oficiales de los desaparecidos. Por Agregar C5N en









Los sismos causaron un total de 600.790 toneladas de escombros

A dos meses de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la costa norte de Venezuela, el balance oficial sigue sumando víctimas fatales. Según el último reporte emitido este lunes por el gobierno nacional, la cifra de muertos ascendió a 6.509, tras registrarse 71 nuevos fallecimientos durante la última semana.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló además el impacto sanitario de la catástrofe: la atención médica en hospitales ya superó los 226.600 pacientes.

En materia edilicia, las cuadrillas estatales inspeccionaron más de 60.000 viviendas, detectando que 11.001 inmuebles presentan daños estructurales catalogados como de "alto riesgo".

Terremotos en Venezuela: cifras actualizadas Víctimas confirmadas: 6.509 fallecidos oficiales.

Atención sanitaria: 226.696 personas asistidas en la red hospitalaria.

Daños en infraestructura: 11.001 viviendas en situación de riesgo severo sobre un total de 60.785 evaluadas.

Remoción de escombros: Más de 600.000 toneladas despejadas en las zonas afectadas, con el estado La Guaira como el foco más castigado. Incertidumbre por las víctimas sin localizar y caída de la ayuda internacional Pese al avance del operativo de reconstrucción, la falta de un registro oficial unificado sobre la cantidad de desaparecidos genera creciente angustia. Mientras las tareas de remoción de escombros continúan de forma intensiva en el estado La Guaira, datos locales expuestos por el gobernador regional, Alejandro Terán, apuntan a que las familias han reportado al menos 1.579 personas cuyo paradero aún se desconoce.

Paralelamente, representantes de organizaciones no gubernamentales advirtieron sobre una marcada disminución en la llegada de asistencia humanitaria internacional.

Desde la Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana remarcaron que el panorama es cada vez más complejo, con carencias críticas enfocadas en la provisión de agua potable, productos de higiene básica e insumos médicos esenciales para sostener la contingencia.