21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos interceptó un tercer buque petrolero cerca de la costa de Venezuela

Se trata de la segunda embarcación en lo que va del fin de semana y llevaría el nombre de Bella I. Tiene bandera panameña y afirman que se encuentra en el territorio desde junio de 2024.

Por
Interceptaron un tercer buque petrolero en la costa de Venezuela.

Interceptaron un tercer buque petrolero en la costa de Venezuela.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la intercepción y abordaje del petrolero Bella-1 cerca de la costa de Venezuela, convirtiéndose en el tercer buque capturado en apenas siete días y el segundo en lo que va del fin de semana.

Irán ofreció ayuda a Venezuela para combatir a Estados Unidos.
Te puede interesar:

Irán ofreció ayuda a Venezuela para "enfrentar la piratería" de Estados Unidos

La operación se dio en el marco del "bloqueo" anunciado recientemente por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es asfixiar las rutas de exportación e importación de hidrocarburos sancionados.

Según fuentes del Departamento del Tesoro, el "Bella-1" de bandera panameña era seguido muy de cerca por desde junio de 2024. Se lo vincula directamente con la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, firma señalada por brindar apoyo financiero y logístico a la Guardia Revolucionaria de Irán. Al momento de la intervención, el buque realizaba maniobras de aproximación a la costa venezolana para iniciar una carga de crudo.

De esta manera, esta nueva captura se suma a las del buque Skipper, el 10 de diciembre y el Centuries, detectado durante las últimas horas.

Irán ofreció ayuda a Venezuela para "enfrentar la piratería" de Estados Unidos

En un nuevo capítulo de la escalada de tensiones en el Caribe, Venezuela informó que Irán ofreció ayuda para "enfrentar la piratería de Estados Unidos", estrechando así los vínculos entre ambas naciones.

Fue el propio ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, quien confirmó este sábado que mantuvo una comunicación directa con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, en la cual Teherán formalizó su disposición para colaborar en el combate contra lo que denominan "terrorismo internacional" impulsado por la administración de Donald Trump.

La reacción de Caracas surge la confiscación de un segundo buque carguero frente a las costas venezolanas. Según Gil, Irán manifestó una "solidaridad plena" ante las acciones de Estados Unidos, las cuales calificó como una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas.

Abbas Araghchi iran

Analizamos las amenazas y los actos de piratería que ejecuta EE. UU. mediante el robo de naves cargadas de crudo venezolano”, expresó el canciller a través de sus canales oficiales. Esta maniobra representa la segunda interceptación de gran escala en menos de quince días, tras la captura el pasado 10 de diciembre del petrolero Skipper, vinculado anteriormente a sanciones por nexos con Teherán.

En tanto, desde Washington, el presidente Donald Trump endureció los bloqueos y reafirmó su postura de "tolerancia cero" contra el comercio exterior del gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario advirtió que las fuerzas estadounidenses mantendrán la persecución de cualquier buque que transporte hidrocarburos venezolanos, consolidando un "bloqueo" efectivo sobre las rutas marítimas de la región.

nicolas maduro

Bajo el liderazgo de la Guardia Costera y con el respaldo de un grupo de ataque de portaaviones en el Caribe, la administración de Trump intensifica sus intervenciones y deja en evidencia que hay algo más detrás que solo una cuestión económica. Aunque el discurso oficial de la Casa Blanca enmarca estas acciones dentro de la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal, el trasfondo político es evidente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pederasta Jeffrey Epstein y el presidente estadounidense Donald Trump fueron amigos durante quince años.

Archivos desclasificados de Jeffrey Epstein: desapareció una foto de Donald Trump

La mujer se dirigió desde su silla de ruedas hacia la cápsula utilizando un banco que se extendía desde la escotilla.

Histórico: una ingeniera alemana se convirtió en la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio

Susan Avalon fue detenida y acusada por homicidios en segundo grado.

Asesinó a sus dos exmaridos en un mismo día y fue detenida: afirman que "fue planeado"

Donald Trump acelera su ofensiva contra Nicolás Maduro.

Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa este viernes.

La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Maduro del poder de Venezuela

El expresidente estadounidense Bill Clinton aparece en varios de los documentos clasificados del caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia.

La Justicia de EEUU publicó los archivos clasificados de Jeffrey Epstein: Bill Clinton en un jacuzzi, Michael Jackson y Mick Jagger

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.
play

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

La presentación del look se dio a través de sus redes sociales.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: cambió de look al cierre del 2025

Brad Pitt vuelve a destacarse en el catálogo de Netflix.
play

Fue filmada en Argentina, está en Netflix y la protagoniza Brad Pitt: la película para ver antes de fin de año

George Clooney recordó a su hermana Adelia.

Murió la hermana de George Clooney a los 65 años: el desgarrador mensaje del actor

Pity Álvarez hizo delirar a 35 mil personas que estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes

Pity Álvarez volvió a los escenarios en Córdoba después de siete años: las perlitas de su show

Christian Petersen es un reconocido chef y empresario argentino de 56 años

Revelan un dato alentador sobe la salud de Christian Petersen

últimas noticias

play
Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Hace 3 minutos
Capricornio enseña que la abundancia llega cuando hay orden interno y compromiso real.

El mejor ritual de abundancia para el 21 del 12: cómo aprovechar la energía del solsticio

Hace 4 minutos
Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción y Villarruel tiene un alto rechazo

Hace 11 minutos
La rutina completa consta de seis ejercicios. 

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

Hace 32 minutos
La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

Hace 42 minutos