23 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

UNICEF denunció que más de 300 niñas y niños perdieron la vida por el conflicto Medio Oriente

El organismo dio a conocer las cifras más alarmantes de la escalada bélica en la región. Más de 2.100 afectados entre ellos 206 menores perdieron la vida en Irán, 118 en el Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait.

Por
UNICEF brindó asistencia a 151.000 personas desplazadas internamente en más de 250 albergues y zonas de difícil acceso. 

UNICEF brindó asistencia a 151.000 personas desplazadas internamente en más de 250 albergues y zonas de difícil acceso. 

Según informó el lunes el subdirector ejecutivo de UNICEF, Ted Chaiban, más de 2.100 niños han perdido la vida o resultaron heridos desde el inicio de la escalada militar en Medio Oriente. El organismo advirtió en una conferencia en la sede de la ONU en Nueva York que, a 23 días del recrudecimiento del conflicto, la infancia en toda la región está pagando un precio devastador. Además, alertó que una extensión o intensificación de la violencia tendría consecuencias catastróficas para millones de chicos más.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. 
Te puede interesar:

Netanyahu prometió continuar los ataques contra Irán, pero apoyó las negociaciones de Trump

Entre las víctimas fatales de la guerra en Medio Oriente hay 206 menores muertos en Irán, 118 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait. “Eso representa un promedio de aproximadamente 87 niños muertos o heridos cada día desde el comienzo de la guerra”, afirmó Chaiban.

Además de las víctimas fatales y los heridos, la región vivió "un desplazamiento masivo de población", provocado por los constantes bombardeos sobre la población civil y "las órdenes de evacuación que dejaron comunidades enteras vacías", señaló el funcionario. En Irán, la Agencia de la ONU para los Refugiados calculó que hasta 3,2 millones de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares, entre ellas cerca de 864.000 niños. En Líbano, la cifra supera el millón de desplazados, incluyendo aproximadamente 370.000 menores, agregó.

De acuerdo con el funcionario de UNICEF, en Medio Oriente alrededor de 44,8 millones de niños ya residían en zonas afectadas por la violencia antes de la reciente escalada. Al referirse a su visita reciente al Líbano, el funcionario destacó que lo que pudo observar, sumado a la situación en toda la región, exige máxima atención y una respuesta conjunta y contundente.

beirut
Israel respondió los ataques iraníes en Beirut, capital del Líbano.

Israel respondió los ataques iraníes en Beirut, capital del Líbano.

Por su parte, en Líbano, más de 350 escuelas públicas fueron utilizadas como refugios, lo que interrumpió la educación de unos 100.000 alumnos y generó una fuerte presión sobre los servicios básicos, con sistemas de agua dañados y personal de salud atacado durante tareas de rescate.

UNICEF brindó asistencia a miles de desplazados en albergues y zonas de difícil acceso, pero advirtió que las necesidades crecen más rápido que los recursos disponibles. La organización recordó a las partes en conflicto sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y subrayó "la urgencia de una desescalada y una solución política".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fotografía aérea deñ buque tanque de GLP Chrysopigi Lady, con bandera de Singapur y fletado por Trafigura. 

El boom del gas licuado argentino: las ventas de GLP a India se duplicaron tras la crisis en Medio Oriente

Donald Trump.

Donald Trump propuso controlar el estrecho de Ormuz "conjuntamente" con Irán

Mojtaba Khamenei y Donald Trump

Negociación Irán-EEUU: qué países median entre Teherán y Washington para frenar la guerra

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

Irán responde al anuncio de cese al fuego de EEUU: "Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán"

Donald Trump y Mark Rutte.

Guerra en Medio Oriente: el titular de la OTAN consideró "crucial" la guerra de EEUU contra Irán

Crisis en Medio Oriente: Israel aplica el “modelo Gaza” en Líbano. 

Israel endureció su estrategia en Líbano y ordenó destruir las aldeas del sur del país

Rating Cero

La actriz tuvo un pico de estrés y debió salir de la casa del Big Brother para su atención.

¿Cuánto cobró Andrea del Boca por su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano?

Maxi López.

Maxi López respondió la acusación de estafa de Ezequiel Schelotto: "No puedo tener un socio así"

Maia Reficco, cantante y actriz.
play

Quién es la actriz de Hollywood que estaría de novia con Franco Colapinto

Un temporal histórico azotó Hawaii y obligó a la evacuación de 5 mil personas.

"Estamos a salvo, pero muchos no": Jason Momoa evacuó su casa tras la peor inundación en 20 años en Hawaii

play

Daniela Ballester volvió a C5N luego de sufrir un ACV: "Uno no se espera que le pase algo así"

Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

últimas noticias

La actriz tuvo un pico de estrés y debió salir de la casa del Big Brother para su atención.

¿Cuánto cobró Andrea del Boca por su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano?

Hace 4 minutos
Agostina Páez permanece acusada en Brasil.

El padre de la argentina detenida en Brasil criticó el pedido de 15 años de prisión: "Es una locura"

Hace 32 minutos
Maxi López.

Maxi López respondió la acusación de estafa de Ezequiel Schelotto: "No puedo tener un socio así"

Hace 33 minutos
UNICEF brindó asistencia a 151.000 personas desplazadas internamente en más de 250 albergues y zonas de difícil acceso. 

UNICEF denunció que más de 300 niñas y niños perdieron la vida por el conflicto Medio Oriente

Hace 44 minutos
Surtidor de nafta en una estación de servicio.

Por qué el precio de la nafta continuará aumentando pese a la caída de la cotización del petróleo

Hace 46 minutos