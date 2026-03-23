UNICEF denunció que más de 300 niñas y niños perdieron la vida por el conflicto Medio Oriente El organismo dio a conocer las cifras más alarmantes de la escalada bélica en la región. Más de 2.100 afectados entre ellos 206 menores perdieron la vida en Irán, 118 en el Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait. Por + Seguir en







UNICEF brindó asistencia a 151.000 personas desplazadas internamente en más de 250 albergues y zonas de difícil acceso.

Según informó el lunes el subdirector ejecutivo de UNICEF, Ted Chaiban, más de 2.100 niños han perdido la vida o resultaron heridos desde el inicio de la escalada militar en Medio Oriente. El organismo advirtió en una conferencia en la sede de la ONU en Nueva York que, a 23 días del recrudecimiento del conflicto, la infancia en toda la región está pagando un precio devastador. Además, alertó que una extensión o intensificación de la violencia tendría consecuencias catastróficas para millones de chicos más.

Entre las víctimas fatales de la guerra en Medio Oriente hay 206 menores muertos en Irán, 118 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait. “Eso representa un promedio de aproximadamente 87 niños muertos o heridos cada día desde el comienzo de la guerra”, afirmó Chaiban.

Además de las víctimas fatales y los heridos, la región vivió "un desplazamiento masivo de población", provocado por los constantes bombardeos sobre la población civil y "las órdenes de evacuación que dejaron comunidades enteras vacías", señaló el funcionario. En Irán, la Agencia de la ONU para los Refugiados calculó que hasta 3,2 millones de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares, entre ellas cerca de 864.000 niños. En Líbano, la cifra supera el millón de desplazados, incluyendo aproximadamente 370.000 menores, agregó.

De acuerdo con el funcionario de UNICEF, en Medio Oriente alrededor de 44,8 millones de niños ya residían en zonas afectadas por la violencia antes de la reciente escalada. Al referirse a su visita reciente al Líbano, el funcionario destacó que lo que pudo observar, sumado a la situación en toda la región, exige máxima atención y una respuesta conjunta y contundente.

beirut Israel respondió los ataques iraníes en Beirut, capital del Líbano. Por su parte, en Líbano, más de 350 escuelas públicas fueron utilizadas como refugios, lo que interrumpió la educación de unos 100.000 alumnos y generó una fuerte presión sobre los servicios básicos, con sistemas de agua dañados y personal de salud atacado durante tareas de rescate.

UNICEF brindó asistencia a miles de desplazados en albergues y zonas de difícil acceso, pero advirtió que las necesidades crecen más rápido que los recursos disponibles. La organización recordó a las partes en conflicto sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y subrayó "la urgencia de una desescalada y una solución política".