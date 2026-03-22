22 de marzo de 2026 Inicio
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Guerra en Medio Oriente: Israel atacó el principal puente en el sur del Líbano

El ataque estaba destinado a cortar las rutas de suministro utilizadas por Hezbolá. La construcción era una vía de comunicación vital que conectaba el sur del país con la gobernación de Sidón y la capital, Beirut.

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El puente destruido es una estructura clave para el transporte en el sur de Líbano.

El puente destruido es una estructura clave para el transporte en el sur de Líbano.

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El Ejército de Israel bombardeó sobre el puente de Qasmiya, una infraestructura clave sobre el río Litani en el sur del Líbano, en el marco de la ofensiva ordenada por el ministro de Defensa, Israel Katz.

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El ataque, que tuvo lugar este domingo, marcó el primer objetivo concreto de la operación destinada a cortar las rutas de suministro utilizadas por Hezbolá.

El puente era una vía de comunicación vital que conectaba el sur del país con la gobernación de Sidón y la capital, Beirut, lo que agrava el impacto logístico y humanitario en la región.

Ante la inminencia del ataque, el Ejército libanés decidió evacuar sus posiciones en la zona de Qasmiya, cercana a la autopista Borj Rahal y la carretera costera. La retirada fue confirmada oficialmente por las fuerzas armadas del Líbano, que señalaron que la decisión respondió a las amenazas directas de Israel sobre el área.

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Cumbre de seguridad en Líbano

En paralelo, el primer ministro libanés, Nauaf Salam, encabezó una cumbre de seguridad junto a autoridades militares y de seguridad interior para evaluar la situación. Durante el encuentro, fue informado sobre el avance de la operación israelí, el desplazamiento forzado de población y los crecientes problemas de seguridad en distintas regiones del país.

Frente a este escenario, Salam ordenó reforzar los controles y medidas de seguridad en las zonas afectadas, con especial énfasis en Beirut, con el objetivo de proteger a la población y evitar un deterioro mayor de la situación interna. La escalada militar mantiene en alerta a toda la región, ante el riesgo de una ampliación del conflicto.

El derecho internacional generalmente prohíbe que los ejércitos ataquen la infraestructura civil, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha criticado las acciones de Israel en el Líbano, en particular el uso de órdenes de evacuación generalizadas.

El ataque del domingo pulverizó un cruce en la carretera costera del Líbano que atravesaba tierras de cultivo y era una de las principales rutas que conectaban el sur y el centro del país.

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