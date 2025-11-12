12 de noviembre de 2025 Inicio
Jeannete Jara y José Antonio Kast cerraron campaña presidencial en Santiago de Chile con ataques cruzados

Tanto la candidata comunista elegida por el oficialismo, como el opositor hijo de un alemán militante del nazismo, tuvieron discursos en los que apelaron al problema de la inseguridad.

Jeannete Jara

Jeannete Jara, militante del Partido Comunista desde sus 14 años, fue la elegida por el presidente Gabriel Boric para continuar su gobierno.

Los principales candidatos para las elecciones presidenciales de Chile del próximo domingo, la comunista Jeannete Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, cerraron este miércoles sus campañas en la capital del país y no solo se atacaron mutuamente, sino que centraron sus discursos en el problema de la inseguridad.

“Junto con abordar los temas de seguridad en mi gobierno vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes”, dijo Jara en su acto de cierre de campaña en la plaza principal del barrio de Maipú, ubicado en el oeste de Santiago de Chile. La militante del Partido Comunista es la elegida de la coalición de centroizquierda para suceder al actual presidente Gabril Boric.

Jara, quien lidera las encuestas, aseguró que lo que está en juego el próximo domingo es "una elección donde hay dos modelos muy distintos de país”. Entonces, atacó a su principal opositor, el ultra conservador Kast, quien "pone al centro el odio, el miedo y la desesperanza".

José Antonio Kast es el candidato del Partido Republicano y un defensor de la dictadura de Augusto Pinochet.

Por otro lado, Kast cerró su campaña en el estadio Movistar Arena, ubicado en el centro de la capital. Ante unas diez mil personas, él también apeló al problema de la inseguridad para cautivar a su electorado. "Queremos un país donde el delincuente tenga miedo y el ciudadano camine libre. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay futuro”, sostuvo el candidato del Partido Republicano.

Kast es hijo de Michael Kast, un alemán que emigró a Chile a finales de los años '40 y que fue un acérrimo militante de la Wehrmacht, una de las fuerzas de seguridad del nazismo creada para la represión interna en las fronteras germanas. En el país sudamericano, tuvo diez hijos, entre ellos a Miguel: 18 años mayor que su hermano, el actual candidato presidencial, también se dedicó a la política. Entre 1978 y 1982 fue ministro del dictador Augusto Pinochet: los primeros dos años se dedicó a la cartera de Planificación Nacional y luego pasó a Trabajo y Previsión.

En el acto final de su campaña, Kast también atacó a Jara, su principal rival en estas elecciones presidenciales. La acusó de ser “la continuadora de un gobierno fracasado”.

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones presidenciales de Chile

Según Cadem, Atlas Intel y Panel Ciudadano, las principales encuestadoras políticas de Chile, todos los sondeos para las elecciones presidenciales dan ganadora a Jara. La candidata comunista obtendría entre el 29 y 32% de los votos.

Las mismas consultoras ubican en segundo lugar a Kast, quien obtendría entre el 20 y el 25% de los votos. Pero a pesar de que sería derrotado, este resultado le sería más que favorable para el candidato ultraderechista.

En caso de que se cumplan los pronósticos de este domingo, ninguno de los candidatos alcanzaría el 40% necesario para ganar en primera vuelta. De esta manera, Jara y Kast se enfrentarían en un ballotage.

Ante la posibilidad de un ballotage entre Jara y Kast, todas las encuestadoras ubicaron al ultraconservador como ganador de los comicios con un margen de 13 puntos de diferencia. La razón se explica porque el electorado de las otras fuerzas en contienda, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, se inclinarían por el candidato del Partido Republicano.

