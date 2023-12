Una sorpresa terminó en tragedia: un joven murió tras caer de un piso 24 disfrazado de Papá Noel

El trágico accidente ocurrió en la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia, durante la noche del 21 de diciembre cuando un padre escalador de 25 años quiso sorprender a sus hijos vestido de Papá Noel y realizar una entrada inolvidable. Sin embargo, no todo salió como lo planeado, al intentar bajar de uno de los pisos no logró alcanzar los cables de seguridad y cayó al vacío.

Toda la secuencia quedó registrada por los vecinos que se habían reunido junto a varios niños para ver a Papá Noel. “La fiesta siguió. Al principio nadie pensó que había sido una tragedia, hasta el último momento creímos que era un muñeco”, explicó uno de los testigos.

Según las autoridades al lugar arribaron dos ambulancias para brindarle atención al joven, sin éxito. Según el diario The Sun, muchos de los presentes creyeron que no era de verdad una persona sino parte de una performance: "Mi hijo no entendía nada, pero todos los padres estábamos en shock”.