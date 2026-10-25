Una lista estudiantil derrotó en las urnas a un líder europeo con 14 años en el poder

Aleksandr Vucic reconoció la derrota de su Partido Progresista Serbio en los comicios legislativos anticipados que funcionaron como un referéndum de su gestión. El dirigente había dimitido a la presidencia para candidatearse como primer ministro.

Aleksandr Vucic, presidió Serbia entre 2017 y 2026 tras ocupar el cargo de primer ministro entre 2014 y 2017 y de vice primer ministro entre 2012 y 2014.

Aleksandr Vucic reconoció la derrota de su Partido Progresista Serbio en las elecciones legislativas anticipadas que funcionaron como un referéndum de sus 14 años en el poder . Fue vice primer ministro (2012-2014), primer ministro (2014-2017) y presidente de Serbia hasta septiembre de este año, cuando dimitió para volver a candidatearse como primer ministro.

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

"A juzgar por una muestra estratificada, está claro que perdimos estas elecciones ", manifestó Vucic ante sus seguidores en la sede de su partido, en Belgrado. La admisión llegó una hora y media después del cierre de las urnas, sin resultados definitivos.

" La Lista Estudiantil ha ganado: obtendrán entre 135 y 140 escaños (sobre un total de 250), mientras que nosotros tendremos 105 ", precisó el dirigente. Esa proyección otorga a la oposición una mayoría absoluta en el Parlamento y, según Vucic, ninguna otra fuerza logró ingresar a la Cámara, cuyo umbral de acceso es el 3% de los votos.

A las 18, dos horas antes del cierre, ya había votado el 64,89% del padrón , informó la Oficina Nacional de Estadística. La participación final cercana al 70% fue la más alta desde la ruptura de Yugoslavia en 1992.

La elección estuvo bajo cuestionamientos de 24 organizaciones no gubernamentales serbias , que consideraron que no existían condiciones para comicios “libres y justos”. Los estudiantes desplegaron una red de voluntarios para supervisar la votación, además de los observadores internacionales.

Cómo surgió la Lista Estudiantil

El derrumbe de la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad, la segunda ciudad del país, que causó 16 muertes en 2024 y masivas movilizaciones porque se trató de una tragedia en una estación recién inaugurada. Por lo que se hipotetizó con años de corrupción como la causa principal.

Los estudiantes exigieron una investigación transparente sobre las adjudicaciones de las obras y responsabilidades por las muertes. Las marchas se extendieron hasta convertirse en las mayores protestas desde la caída de Slobodan Milosevic, en 2000, y con el paso de los meses, el reclamo incluyó la convocatoria a elecciones anticipadas.

El exjugador de baloncesto serbio Dejan Bodiroga, candidato de la Lista Estudiantil, celebra después de que Aleksandar Vucic, líder del Partido Progresista Serbio (SNS) de derecha, reconociera su derrota en las elecciones parlamentarias. AP

Vucic rechazó inicialmente esa demanda, tachó a los estudiantes de mercenarios y calificó la movilización como un "intento de golpe de Estado". Pero en septiembre convocó los comicios, un año antes de lo previsto. La última concentración del movimiento reunió a unas 150.000 personas en Belgrado.

La Lista Estudiantil presentó 250 candidatos, en su mayoría profesionales de la sociedad civil sin experiencia política. No tiene una figura dominante y reúne a sectores proeuropeos y grupos cercanos a la derecha nacionalista. El objetivo común era desplazar al Partido Progresista Serbio del gobierno.