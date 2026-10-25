26 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Una lista estudiantil derrotó en las urnas a un líder europeo con 14 años en el poder

Aleksandr Vucic reconoció la derrota de su Partido Progresista Serbio en los comicios legislativos anticipados que funcionaron como un referéndum de su gestión. El dirigente había dimitido a la presidencia para candidatearse como primer ministro.

Por
Aleksandr Vucic

Aleksandr Vucic, presidió Serbia entre 2017 y 2026 tras ocupar el cargo de primer ministro entre 2014 y 2017 y de vice primer ministro entre 2012 y 2014.

Aleksandr Vucic reconoció la derrota de su Partido Progresista Serbio en las elecciones legislativas anticipadas que funcionaron como un referéndum de sus 14 años en el poder. Fue vice primer ministro (2012-2014), primer ministro (2014-2017) y presidente de Serbia hasta septiembre de este año, cuando dimitió para volver a candidatearse como primer ministro.

Lula da Silva se convirtió en el político más importante de la historia de Brasil.
Te puede interesar:

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

"A juzgar por una muestra estratificada, está claro que perdimos estas elecciones", manifestó Vucic ante sus seguidores en la sede de su partido, en Belgrado. La admisión llegó una hora y media después del cierre de las urnas, sin resultados definitivos.

Aleksandr Vucic en conferencia de prensa en Serbia.

Aleksandr Vucic en conferencia de prensa en Serbia.

"La Lista Estudiantil ha ganado: obtendrán entre 135 y 140 escaños (sobre un total de 250), mientras que nosotros tendremos 105", precisó el dirigente. Esa proyección otorga a la oposición una mayoría absoluta en el Parlamento y, según Vucic, ninguna otra fuerza logró ingresar a la Cámara, cuyo umbral de acceso es el 3% de los votos.

A las 18, dos horas antes del cierre, ya había votado el 64,89% del padrón, informó la Oficina Nacional de Estadística. La participación final cercana al 70% fue la más alta desde la ruptura de Yugoslavia en 1992.

La elección estuvo bajo cuestionamientos de 24 organizaciones no gubernamentales serbias, que consideraron que no existían condiciones para comicios “libres y justos”. Los estudiantes desplegaron una red de voluntarios para supervisar la votación, además de los observadores internacionales.

Cómo surgió la Lista Estudiantil

El derrumbe de la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad, la segunda ciudad del país, que causó 16 muertes en 2024 y masivas movilizaciones porque se trató de una tragedia en una estación recién inaugurada. Por lo que se hipotetizó con años de corrupción como la causa principal.

Los estudiantes exigieron una investigación transparente sobre las adjudicaciones de las obras y responsabilidades por las muertes. Las marchas se extendieron hasta convertirse en las mayores protestas desde la caída de Slobodan Milosevic, en 2000, y con el paso de los meses, el reclamo incluyó la convocatoria a elecciones anticipadas.

El exjugador de baloncesto serbio Dejan Bodiroga, candidato de la Lista Estudiantil, celebra después de que Aleksandar Vucic, líder del Partido Progresista Serbio (SNS) de derecha, reconociera su derrota en las elecciones parlamentarias.

El exjugador de baloncesto serbio Dejan Bodiroga, candidato de la Lista Estudiantil, celebra después de que Aleksandar Vucic, líder del Partido Progresista Serbio (SNS) de derecha, reconociera su derrota en las elecciones parlamentarias.

Vucic rechazó inicialmente esa demanda, tachó a los estudiantes de mercenarios y calificó la movilización como un "intento de golpe de Estado". Pero en septiembre convocó los comicios, un año antes de lo previsto. La última concentración del movimiento reunió a unas 150.000 personas en Belgrado.

La Lista Estudiantil presentó 250 candidatos, en su mayoría profesionales de la sociedad civil sin experiencia política. No tiene una figura dominante y reúne a sectores proeuropeos y grupos cercanos a la derecha nacionalista. El objetivo común era desplazar al Partido Progresista Serbio del gobierno.

Noticias relacionadas

Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo.
play

Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "La gente no permitió que el fascismo gane"

Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro, tras la derrota: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Tras la victoria de Lula en Brasil, Trump lo acusó de armar un "fraude al estilo Joe Biden"

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Balotaje en Brasil: Lula logró un triunfo aplastante en Buenos Aires con el 70% de los votos

Lula da Silva dio vuelta la elección y llevará a cabo su cuarto mandato en Brasil.

Estallaron las redes: los mejores memes y reacciones tras el histórico triunfo de Lula en el balotaje en Brasil

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Balotaje en Brasil: cuándo vuelve a asumir Lula tras ser reelecto como presidente

Rating Cero

Alarma por la salud de Carmen Barbieri: sufrió complicaciones respiratorias. 

"Todo junto": el grave estado de salud de Carmen Barbieri que afectó su sistema respiratorio

Lali Espósito de vacaciones en Brasil.

Tras su despedida de soltera, Lali Espósito aseguró que está siguiendo el balotaje en Brasil

Ulises Bueno con su hija Alma Celeste.

La madre de la hija de Ulises Bueno le reclamó al cantante actualizar la cuota alimentaria, pero no hubo acuerdo

Lali sigue celebrando el amor antes de dar el sí con Pedro Rosemblat.

Un yate, cotillón y champagne: se conocieron las fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito en Miami

Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8, la exitosa comedia mexicana que marcó a varias generaciones. (Foto: captura de pantalla de la serie).
play

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en el Chavo del 8

Stephanie Demner mostró la renovación de la habitación que comparte con Guido Pella, con una decoración de tonos neutros, almohadones personalizados y recuerdos familiares.

Con decoraciones bordadas y detalles únicos: así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella

últimas noticias

Lula da Silva se convirtió en el político más importante de la historia de Brasil.

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

Hace 1 hora
play
Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo.

Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "La gente no permitió que el fascismo gane"

Hace 1 hora
Massa junto a Lula da Silva.

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje: "La historia lo pone donde se merece"

Hace 1 hora
Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro, tras la derrota: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Hace 1 hora
Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Tras la victoria de Lula en Brasil, Trump lo acusó de armar un "fraude al estilo Joe Biden"

Hace 2 horas