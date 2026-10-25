Estallaron las redes: los mejores memes y reacciones tras el histórico triunfo de Lula en el balotaje en Brasil

El triunfo histórico de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral paralizó a Brasil y mantuvo en vilo a toda la región. Apenas el Tribunal Superior Electoral confirmó la tendencia irreversible, las redes sociales se transformaron en el escenario central de los festejos y los comentarios. Con la rapidez característica de plataformas digitales, los cibernautas volcaron su ingenio para procesar el impacto político de la jornada a través de virales, placas humorísticas y videos festivos.