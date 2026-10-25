Estallaron las redes: los mejores memes y reacciones tras el histórico triunfo de Lula en el balotaje en Brasil uLa victoria del candidato del Partido de los Trabajadores ante Flávio Bolsonaro desató una ola de creatividad en plataformas digitales, donde los usuarios reflejaron la definición electoral con humor e ingenio. Por Agregar C5N en









Lula da Silva dio vuelta la elección y llevará a cabo su cuarto mandato en Brasil.

El triunfo histórico de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral paralizó a Brasil y mantuvo en vilo a toda la región. Apenas el Tribunal Superior Electoral confirmó la tendencia irreversible, las redes sociales se transformaron en el escenario central de los festejos y los comentarios. Con la rapidez característica de plataformas digitales, los cibernautas volcaron su ingenio para procesar el impacto político de la jornada a través de virales, placas humorísticas y videos festivos.