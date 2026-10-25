26 de octubre de 2026 Inicio
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Estallaron las redes: los mejores memes y reacciones tras el histórico triunfo de Lula en el balotaje en Brasil

uLa victoria del candidato del Partido de los Trabajadores ante Flávio Bolsonaro desató una ola de creatividad en plataformas digitales, donde los usuarios reflejaron la definición electoral con humor e ingenio.

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Lula da Silva dio vuelta la elección y llevará a cabo su cuarto mandato en Brasil.

Lula da Silva dio vuelta la elección y llevará a cabo su cuarto mandato en Brasil.

El triunfo histórico de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral paralizó a Brasil y mantuvo en vilo a toda la región. Apenas el Tribunal Superior Electoral confirmó la tendencia irreversible, las redes sociales se transformaron en el escenario central de los festejos y los comentarios. Con la rapidez característica de plataformas digitales, los cibernautas volcaron su ingenio para procesar el impacto político de la jornada a través de virales, placas humorísticas y videos festivos.

Lula da Silva, presidente de Brasil.
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Entre las publicaciones más compartidas se destacaron las bromas sobre el tenso conteo voto a voto, las comparaciones entre las figuras de ambos candidatos y los infaltables contenidos vinculados a la cultura popular latinoamericana. La cobertura de los usuarios dejó en claro que, una vez más, el humor digital fue la herramienta predilecta para narrar un hito político clave en la historia reciente de la región.

Los memes de un histórico triunfo de Lula en Brasil

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