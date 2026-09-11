11 de septiembre de 2026 Inicio
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El riesgo país cedió a su nivel más bajo en un mes, pero el Merval interrumpió su racha alcista

El indicador de JP Morgan descendió a 485 puntos básicos impulsado por el rendimiento de los bonos estadounidenses. En tanto, el S&P Merval cayó 1,9%, no pudo hilvanar su cuarta suba consecutiva, y las acciones argentinas en Wall Street cerraron con pérdidas.

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Los activos argentinos no pudieron continuar con su rally alcista.

Los activos argentinos no pudieron continuar con su rally alcista.

Los activos argentinos no pudieron hilvanar su cuarta jornada financiera consecutiva al alza y tuvieron una fuerte contracción, con el sector bancario como el más golpeado, por la toma de ganancias de los inversores. En tanto, el riesgo país de la Argentina elaborado por el banco JP Morgan restó seis unidades y se ubicó en los 485 puntos básicos, alcanzando su nivel mínimo desde el 14 de agosto, a pesar del flojo rendimiento de los deuda soberana.

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En ese contexto, el índice S&P Merval operó en terreno negativo en la plaza local y retrocedió 1,87% (u$S1.937 medido en CCL, -1,73%), en una rueda donde predominaron las pérdidas dentro del panel líder. Las mayores bajas del día estuvieron encabezadas por Transportadora de Gas del Sur con un descenso de 3,35%, seguida por Cresud que cayó 3,23%, Banco BBVA Argentina con una contracción de 3,17% y Grupo Supervielle que restó 3,04%. Asimismo, registraron saldos desfavorables empresas de peso como Loma Negra (-2,88%), Central Puerto (-2,30%), Pampa Energía (-2,30%), Edenor (-2,10%), Grupo Financiero Galicia (-2,03%), YPF (-1,83%), Banco Macro (-1,74%), Ternium Argentina (-1,18%), Aluar (-0,97%) y Grupo Financiero Valores (-0,93%).

A contramano de la tendencia generalizada, un grupo reducido de acciones logró cerrar la jornada con avances. La suba más destacada la protagonizó Transener con un incremento de 2,39%, escoltada por BYMA que ganó 1,12% y Ecogas con un aumento de 0,44%. Completaron la nómina de saldos positivos Metrogas y Transportadora de Gas del Norte, ambas con un leve alza de 0,38%, mientras que Comercial del Plata anotó un avance marginal de 0,22%.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con marcada tendencia negativa en la rueda de hoy, donde la totalidad de las empresas locales cerraron en terreno en rojo. Las mayores caídas de la jornada estuvieron encabezadas por Cresud con una baja de 3,73%, seguida por Transportadora de Gas del Sur que retrocedió 3,51%, Vista Energy con un descenso de 3,39% y Loma Negra con una contracción de 3,37%.

En la misma línea, registraron saldos desfavorables los papeles del sector financiero y energético, donde Banco BBVA Argentina cayó 2,93%, Grupo Supervielle restó 2,63%, Central Puerto bajó 2,42% y Edenor cedió 2,35%. Completaron el cuadro de pérdidas Pampa Energía (-2,17%), Telecom Argentina (-2,14%), Grupo Financiero Galicia (-1,92%), Banco Macro (-1,28%), YPF (-0,91%), Bioceres (-0,80%) e Irsa con la baja más leve de 0,19%.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cerraron con una caída promedio de 0,1 por ciento. Sin embargo, la contracción de la deuda soberana no influyó en el riesgo país, que se vio afectado por el ascenso en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a diez años, que cerró en 4,975% anual, su valor más alto desde febrero de 2023.

En el mercado global de materias primas, el barril de petróleo Brent finalizó la jornada con una caída superior al 2,6% hasta cotizar en los u$s104,76, cortando una racha de cinco sesiones consecutivas al alza. El valor del crudo retrocedió tras los marcados incrementos registrados previamente a raíz de las tensiones bélicas y ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán.

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