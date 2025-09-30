30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump justificó el despliegue de tropas en EE.UU. y arengó a las Fuerzas Armadas a "prepararse para la guerra"

El presidente de los Estados Unidos y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reunieron a más de 800 altos mandos del Ejército en una base militar en Virginia.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este martes el despliegue de tropas en varias ciudades del país e instó a las Fuerzas Armadas a "prepararse para la guerra". Lo hizo durante un discurso que brindó junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, frente a más de 800 altos mandos del Ejército, a los que reunió en una base militar en Virginia.

El mandatario republicano reveló, además, que pidió a Hegseth utilizar las ciudades estadounidenses en las que se desplegaron tropas como “campos de entrenamiento” para los militares.

Trump y Hegseth convocaron a más de 800 altos mandos militares del país a una base en Virginia, una reunión inusual para abordar temas relacionados con las "guerras culturales" y criticar a un ejército que, según ellos, se ha "distraído con la corrección política".

La convocatoria, que reunió a mandos que volaron con poca antelación desde Asia, Europa y otros lugares, se produjo en medio de la inminencia de un cierre del gobierno federal, lo que generó cuestionamientos sobre su necesidad y el gasto asociado.

Durante su discurso, Trump, que llamó al encuentro "reparto central", criticó al expresidente Joe Biden y alabó sus políticas arancelarias y fronterizas, además de revelar su idea sobre el uso de las ciudades.

“Deberíamos utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestros militares”, declaró Trump en referencia a sus esfuerzos por enviar soldados a urbes nacionales.

Antes, Hegseth se había dirigido a los generales y almirantes, anunciando que endurecerá las normas de aptitud física y aseo personal, y tomará medidas más rigurosas contra la "basura woke".

El secretario de Defensa también defendió el despido de más de una docena de líderes militares, muchos de ellos mujeres y personas de color, y aseguró que los ascensos se basarán en el mérito a partir de ahora, quejándose de que antes no lo eran.

La tradición militar de mantener una postura no partidista se reflejó en el silencio casi completo de los generales y almirantes durante los comentarios de Hegseth y Trump, una reunión que no tiene precedentes recientes en su escala y que, según especialistas, corre el riesgo de politizar a las fuerzas armadas.

