Un partido político de Japón sigue los pasos de Albania y designa como líder a una Inteligencia Artificial La decisión se produce después de que el fundador de Camino al Renacimiento, Shinji Ishimaru, renunciara a su cargo tras los resultados decepcionantes obtenidos en las últimas elecciones. El papel de la IA se centrará en la gestión interna y la toma de decisiones administrativas y no dictará la agenda política.







Shinji Ishimaru, fundador del partido Camino al Renacimiento.

El partido político japonés Camino al Renacimiento tomó una medida sin precedentes en la política nipona al nombrar a una inteligencia artificial (IA) como su nuevo líder. La decisión se produce después de que el fundador del partido, Shinji Ishimaru, renunciara a su cargo tras los resultados decepcionantes obtenidos en las últimas elecciones. El anuncio captó la atención de los medios locales y marca un hito en la incursión de la tecnología en la arena política, siguiendo de cerca una iniciativa similar en Albania.

La designación del nuevo líder surge en un momento de reestructuración para el partido, que fue fundado en enero por Ishimaru, un exalcalde conocido por su exitosa campaña online para la gobernación de Tokio en 2024. A pesar de haber quedado en un sorprendente segundo lugar en esa contienda, Ishimaru no logró replicar el éxito en las elecciones al Senado de este año, donde ninguno de sus candidatos consiguió un escaño. Los resultados llevaron a su renuncia y a la búsqueda de una nueva dirección, lo que culminó en la audaz decisión de delegar el liderazgo a una entidad no humana.

Koki Okumura, un joven de 25 años y doctorando en investigación de IA en la Universidad de Kioto, se posicionó como el asistente y líder nominal del partido. Fue él quien, en una conferencia de prensa, confirmó la noticia, declarando que "el nuevo líder será una IA".

Aunque los detalles específicos sobre la implementación de la IA, como su nombre o el cronograma de su puesta en marcha, aún están por definirse, Okumura explicó que la tecnología tendrá un papel muy específico dentro de la organización política y no dictará la agenda política de sus miembros.

El papel de la IA se centrará en la gestión interna y la toma de decisiones administrativas. A diferencia de un líder tradicional que establece una línea ideológica, esta IA se encargará de optimizar la distribución de recursos, asegurando que los fondos del partido se utilicen de la manera más eficiente posible.

Los miembros de la formación, que carece de un programa político fijo, mantendrán su libertad para definir sus propias agendas, lo que permite que el enfoque de la IA sea puramente técnico y no ideológico.