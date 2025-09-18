Un mensaje antisemita en un local comercial escandaliza a Alemania: "Los judíos no son bienvenidos"

El mensaje antisemita dentro del local.

Un comerciante de la ciudad alemana de Flensburg generó una fuerte indignación al exhibir un cartel con un mensaje antisemita en la vidriera de su local. Hans Velten Reisch, propietario de una pequeña tienda especializada en la calle Duburger, colocó el pasado miércoles una nota que decía: "¡Los judíos no son bienvenidos aquí! Nada personal. No es antisemitismo. Simplemente, no los soporto". El incidente desató una ola de condenas y movilizó a las autoridades locales.

Tras ser alertada por vecinos, la Policía acudió al lugar y retiró el cartel de inmediato. Según explicó el portavoz policial Philipp Renoncourt al portal Förde.news, la medida fue tomada "para evitar peligros", con el objetivo de prevenir una escalada de la situación y mantener el orden público. Sin embargo, el mensaje reapareció poco después, esta vez colgado en una pared dentro del negocio, visible desde el exterior.

El hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde generó una condena unánime. Numerosos usuarios expresaron su consternación y compararon el mensaje con los episodios más oscuros de la Alemania nazi. La indignación escaló al punto de que muchos llamaron a boicotear la tienda, mientras otros incitaron a "mancharla" o incluso a prenderla fuego. En la mañana del jueves, la vidriera del local amaneció pintada con lemas como "Fuera nazis".

Las autoridades de la ciudad reaccionaron de forma contundente. El alcalde Fabian Geyer declaró que el cartel "recuerda a los capítulos más oscuros de la historia de Alemania y no tiene lugar en esta ciudad". El funcionario aclaró que el mensaje no era una simple opinión, sino "una clara declaración contra los judíos en nuestra sociedad", un acto que atenta contra los valores democráticos y la convivencia pacífica.

El incidente también provocó una respuesta política inmediata. A través de un comunicado, la agrupación local del partido Los Verdes calificó la nota como una "clara expresión de antisemitismo" que se burla de las experiencias históricas de la comunidad judía y relativiza los crímenes nazis. En la misma línea, el diputado estatal del Partido Socialdemócrata (SPD), Kianusch Stender, enfatizó que Flensburg es una "ciudad abierta y colorida" con la "obligación histórica" de oponerse al antisemitismo en todas sus formas.