18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un mensaje antisemita en un local comercial escandaliza a Alemania: "Los judíos no son bienvenidos"

Apareció en la vidriera de una tienda en Flensburg. El incidente desató una ola de condenas y movilizó a las autoridades locales.

Por
El mensaje antisemita dentro del local.

El mensaje antisemita dentro del local.

Un comerciante de la ciudad alemana de Flensburg generó una fuerte indignación al exhibir un cartel con un mensaje antisemita en la vidriera de su local. Hans Velten Reisch, propietario de una pequeña tienda especializada en la calle Duburger, colocó el pasado miércoles una nota que decía: "¡Los judíos no son bienvenidos aquí! Nada personal. No es antisemitismo. Simplemente, no los soporto". El incidente desató una ola de condenas y movilizó a las autoridades locales.

Jair Bolsonaro se encuentra en la mira de la Justicia.
Te puede interesar:

Investigan a Jair Bolsonaro y sus hijos por incentivar a violar las normas en la pandemia del Covid-19

Tras ser alertada por vecinos, la Policía acudió al lugar y retiró el cartel de inmediato. Según explicó el portavoz policial Philipp Renoncourt al portal Förde.news, la medida fue tomada "para evitar peligros", con el objetivo de prevenir una escalada de la situación y mantener el orden público. Sin embargo, el mensaje reapareció poco después, esta vez colgado en una pared dentro del negocio, visible desde el exterior.

El hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde generó una condena unánime. Numerosos usuarios expresaron su consternación y compararon el mensaje con los episodios más oscuros de la Alemania nazi. La indignación escaló al punto de que muchos llamaron a boicotear la tienda, mientras otros incitaron a "mancharla" o incluso a prenderla fuego. En la mañana del jueves, la vidriera del local amaneció pintada con lemas como "Fuera nazis".

Las autoridades de la ciudad reaccionaron de forma contundente. El alcalde Fabian Geyer declaró que el cartel "recuerda a los capítulos más oscuros de la historia de Alemania y no tiene lugar en esta ciudad". El funcionario aclaró que el mensaje no era una simple opinión, sino "una clara declaración contra los judíos en nuestra sociedad", un acto que atenta contra los valores democráticos y la convivencia pacífica.

El incidente también provocó una respuesta política inmediata. A través de un comunicado, la agrupación local del partido Los Verdes calificó la nota como una "clara expresión de antisemitismo" que se burla de las experiencias históricas de la comunidad judía y relativiza los crímenes nazis. En la misma línea, el diputado estatal del Partido Socialdemócrata (SPD), Kianusch Stender, enfatizó que Flensburg es una "ciudad abierta y colorida" con la "obligación histórica" de oponerse al antisemitismo en todas sus formas.

La exalcaldesa de la ciudad, Simone Lange, también del SPD, se sumó a la ola de repudio. A través de una publicación en su cuenta de Facebook, confirmó que ella misma había denunciado el incidente a la Policía.

Noticias relacionadas

Video: un sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de la península de Kamchatka.

Video: un sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de Kamchatka

Roger Waters y Javier Milei.

La picante advertencia de Roger Waters a Javier Milei y otros líderes de ultraderecha

Unas 500.000 personas se movilizaron en todo el país.

Jornada de protestas masivas en Francia: hay 180 detenidos y decenas de heridos

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump, duro con Putin: "Me decepcionó, está matando a mucha gente"

Según cálculos de las FDI, al menos 400.000 palestinos abandonaron Gaza.

Crisis humanitaria: miles de palestinos abandonan Ciudad de Gaza para huir de la ofensiva israelí

Qué son los groypers, el sector de ultraderecha de EEUU al que vinculan con el asesinato de Charlie Kirk

Qué son los "groypers", el sector de ultraderecha de EEUU al que vinculan con el asesinato de Charlie Kirk

Rating Cero

Lamine Yamal comenzó su romance con Nicki Nicole hace poco más de un mes.
play

La familia de Lamine Yamal no quiere a Nicki Nicole: "La relación los aterroriza"

Giralt y Varsky no relatarán a River Plate y la noticia sorprendió a los hinchas.

Giralt y Varsky no relatarán a River contra Atlético Tucumán: quiénes los reemplazarán

Marvel decidió renovar su serie más exitosa y generó mucha expectativa.

Marvel renovó su serie más exitosa y sorprendió a los fans: se filmará en 2026

Pity Álvarez se prepara para la vuelta en Vélez.
play

Ni Viejas Locas, ni Intoxicados: qué banda acompañará a Pity Álvarez en su esperado regreso en Vélez

Finalmente, Los Simuladores no se reunirán y no llegarán a los cines.

Se canceló la película de Los Simuladores: así lo confirmó Federico D'Elía

Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

últimas noticias

Jair Bolsonaro se encuentra en la mira de la Justicia.

Investigan a Jair Bolsonaro y sus hijos por incentivar a violar las normas en la pandemia del Covid-19

Hace 40 minutos
El ministros de Economía anunció que seguirá vendiendo dólares en el techo de la banda.

En medio de la tensión cambiaria, Luis Caputo defendió el esquema de bandas: "Vamos a vender hasta el último dólar"

Hace 1 hora
play
Lamine Yamal comenzó su romance con Nicki Nicole hace poco más de un mes.

La familia de Lamine Yamal no quiere a Nicki Nicole: "La relación los aterroriza"

Hace 1 hora
Video: un sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de la península de Kamchatka.

Video: un sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de Kamchatka

Hace 1 hora
Giralt y Varsky no relatarán a River Plate y la noticia sorprendió a los hinchas.

Giralt y Varsky no relatarán a River contra Atlético Tucumán: quiénes los reemplazarán

Hace 1 hora