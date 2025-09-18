18 de septiembre de 2025 Inicio
La picante advertencia de Roger Waters a Javier Milei y otros líderes de ultraderecha

El cantante británico mostró su rechazo al Presidente y a otros líderes con una expresión que se volvió viral. "Somos muchos, ustedes unos pocos y no somos roedores, somos seres humanos", advirtió.

Roger Waters y Javier Milei.

El reconocido cantante británico Roger Waters escupió públicamente luego de mencionar el nombre del presidente Javier Milei y otros mandatarios, en señal de rechazo a sus gestiones. Además, lanzó una advertencia: "Somos muchos, ustedes unos pocos y no somos roedores, somos seres humanos".

En un video viralizado en las redes sociales, Waters cruzó a varios líderes mundiales. "Mr. Starmer, presidente Trump, Emmanuel Macron, Netanyahu, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina. Este es el final del camino para ustedes. Nosotros somos muchos, ustedes unos pocos y no somos roedores, somos seres humanos", enfatizó.

En tal sentido, utilizó una analogía para exponer su rechazo a la gestión de los dirigentes de distintas partes del mundo: "No nos vamos a mover un centímetro de su Armagedón. Hay un niño en la carretera. Ese niño está solo e indefenso. No vamos a permitir que ustedes arrojen a ese niño a la zanja".

Por otro lado, cargó contra Israel por la guerra en la Franja de Gaza: "Hoy estamos todos aquí para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de Palestina. La gran mayoría de la gente común de todo el mundo exige el fin del crimen atroz que Israel está cometiendo no solo en Gaza, sino también en el resto de la Palestina ocupada".

"El crimen atroz es el sionismo, que ahora nuestros líderes fingen ignorar porque les incomoda cuando echan un vistazo de reojo y les recuerda nuestra propia historia colonial atroz en América del Norte y del Sur, Australasia y, no lo olvidemos, África", agregó en esta línea.

