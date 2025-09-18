Jornada de protestas masivas en Francia: hay 180 detenidos y decenas de heridos Sindicatos y manifestantes salieron a las calles de París para protestar contra el ajuste fiscal del gobierno de Emmanuel Macron. Las marchas se replicaron en Nantes, Burdeos, Toulouse y otras ciudades. Por







Unas 500.000 personas se movilizaron en todo el país. Redes sociales

Unas 180 personas fueron arrestadas y decenas resultaron heridas este jueves durante las movilizaciones en Francia contra las políticas de "austeridad" impulsadas por el gobierno de Emmanuel Macron, en el marco de una jornada de protestas que paralizó el transporte, la educación y otros servicios públicos.

El epicentro fue París y las marchas se replicaron en otras ciudades del interior como Nantes, Burdeos y Toulouse. La convocatoria fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa. Según el Ministerio del Interior, se movilizaron 500.000 personas, 55.000 de ellas en la capital.

Aunque hubo menos gente que la que esperaban los sindicatos y partidos de izquierda, las protestas fueron acompañadas por un importante despliegue de fuerzas de seguridad y muchos comercios, especialmente en el centro de París, cerraron sus puertas de manera preventiva.

Embed JORNADA DE PROTESTAS MASIVAS EN FRANCIA. Centenares de miles de personas han salido a la calle contra Macron y sus políticas de austeridad, convocadas por los sindicatos, que también han convocado huelga. Os dejo algunos vídeos de las protestas en París. pic.twitter.com/ndmRMpFtNb — Pablo Castaño (@pablocastano_) September 18, 2025

De todas maneras, se produjeron algunos enfrentamientos que fueron reprimidos por las fuerzas antidisturbios. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, hizo un llamado al "diálogo" y condenó los episodios de violencia. "Recibiré en los próximos días a todas las fuerzas sindicales", prometió.

La jornada de protestas había sido convocada a finales de agosto contra los recortes anunciados por el anterior primer ministro, François Bayrou, para 2026. Ese Gobierno cayó el 8 de septiembre, pero las movilizaciones se mantuvieron.