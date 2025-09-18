18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jornada de protestas masivas en Francia: hay 180 detenidos y decenas de heridos

Sindicatos y manifestantes salieron a las calles de París para protestar contra el ajuste fiscal del gobierno de Emmanuel Macron. Las marchas se replicaron en Nantes, Burdeos, Toulouse y otras ciudades.

Por
Unas 500.000 personas se movilizaron en todo el país.

Unas 500.000 personas se movilizaron en todo el país.

Redes sociales

Unas 180 personas fueron arrestadas y decenas resultaron heridas este jueves durante las movilizaciones en Francia contra las políticas de "austeridad" impulsadas por el gobierno de Emmanuel Macron, en el marco de una jornada de protestas que paralizó el transporte, la educación y otros servicios públicos.

Argetina quedó como lider del Grupo C con tres victorias y clasificó a octavos de final
Te puede interesar:

El "no look" con una mano de Luciano De Decco en el partido entre Argentina y Francia

El epicentro fue París y las marchas se replicaron en otras ciudades del interior como Nantes, Burdeos y Toulouse. La convocatoria fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa. Según el Ministerio del Interior, se movilizaron 500.000 personas, 55.000 de ellas en la capital.

Aunque hubo menos gente que la que esperaban los sindicatos y partidos de izquierda, las protestas fueron acompañadas por un importante despliegue de fuerzas de seguridad y muchos comercios, especialmente en el centro de París, cerraron sus puertas de manera preventiva.

Embed

De todas maneras, se produjeron algunos enfrentamientos que fueron reprimidos por las fuerzas antidisturbios. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, hizo un llamado al "diálogo" y condenó los episodios de violencia. "Recibiré en los próximos días a todas las fuerzas sindicales", prometió.

La jornada de protestas había sido convocada a finales de agosto contra los recortes anunciados por el anterior primer ministro, François Bayrou, para 2026. Ese Gobierno cayó el 8 de septiembre, pero las movilizaciones se mantuvieron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

nueva jornada de protestas en francia en rechazo a los ajustes del gobierno: al menos 250 detenidos

Nueva jornada de protestas en Francia en rechazo a los ajustes del Gobierno: al menos 250 detenidos

Francia: Emmanuel Macron eligió a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro.

Emmanuel Macron eligió a Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia: 39 años y un largo camino en política

Crisis institucional en Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump, duro con Putin: "Me decepcionó, está matando a mucha gente"

Según cálculos de las FDI, al menos 400.000 palestinos abandonaron Gaza.

Crisis humanitaria: miles de palestinos abandonan Ciudad de Gaza para huir de la ofensiva israelí

Qué son los groypers, el sector de ultraderecha de EEUU al que vinculan con el asesinato de Charlie Kirk

Qué son los "groypers", el sector de ultraderecha de EEUU al que vinculan con el asesinato de Charlie Kirk

Rating Cero

Finalmente, Los Simuladores no se reunirán y no llegarán a los cines.

Se canceló la película de Los Simuladores: así lo confirmó Federico D'Elía

Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

Una película estadounidense de 2001, que está siendo tendencia ahora en Netflix en septiembre 2025.
play

Crazy / Beautiful es la erótica película que protagoniza Kirsten Dunst y es cada vez más vista en Netflix: de qué se trata

¿Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia.
play

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia

Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

últimas noticias

Finalmente, Los Simuladores no se reunirán y no llegarán a los cines.

Se canceló la película de Los Simuladores: así lo confirmó Federico D'Elía

Hace 14 minutos
play

Juan Grabois: entre la memoria del 2001, la crítica al modelo de Milei y el desafío de las elecciones

Hace 21 minutos
La entidad monetaria intervino en el mercado por segundo día consecutivo.

El Banco Central vendió u$s379 millones para contener la presión en el dólar oficial

Hace 52 minutos
Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

Hace 1 hora
En el segundo trimestre del 2025 el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

En el segundo trimestre del 2025, el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

Hace 1 hora