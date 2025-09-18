Jornada de protestas masivas en Francia: hay 180 detenidos y decenas de heridos

Unas 180 personas fueron arrestadas y decenas resultaron heridas este jueves durante las movilizaciones en Francia contra las políticas de "austeridad" impulsadas por el gobierno de Emmanuel Macron, en el marco de una jornada de protestas que paralizó el transporte, la educación y otros servicios públicos.
El epicentro fue París y las marchas se replicaron en otras ciudades del interior como Nantes, Burdeos y Toulouse. La convocatoria fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa. Según el Ministerio del Interior, se movilizaron 500.000 personas, 55.000 de ellas en la capital.
Aunque hubo menos gente que la que esperaban los sindicatos y partidos de izquierda, las protestas fueron acompañadas por un importante despliegue de fuerzas de seguridad y muchos comercios, especialmente en el centro de París, cerraron sus puertas de manera preventiva.
De todas maneras, se produjeron algunos enfrentamientos que fueron reprimidos por las fuerzas antidisturbios. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, hizo un llamado al "diálogo" y condenó los episodios de violencia. "Recibiré en los próximos días a todas las fuerzas sindicales", prometió.
La jornada de protestas había sido convocada a finales de agosto contra los recortes anunciados por el anterior primer ministro, François Bayrou, para 2026. Ese Gobierno cayó el 8 de septiembre, pero las movilizaciones se mantuvieron.