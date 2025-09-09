El brazo armado de Hamas se atribuyó el atentado en Jerusalén donde murió una argentina En la agresión que ocurrió durante la parada de colectivos fallecieron otras cinco personas y hubo decenas de heridos. Por







Por el atentado murió Sarah Mendelson, una argentina que vivía en Jerusalén desde hace años

Este lunes Jerusalén sufrió un atentado en la parada de un colectivo, y ahora, el brazo armado del grupo Hamas, las Brigadas Al Qasam, se atribuyó las responsabilidades del ataque por el cual murieron seis personas, entre ellos, Cancillería confirmó que se encontraba una argentina.

“Las Brigadas Al-Qassam anuncian su responsabilidad por el ataque a tiros que tuvo lugar ayer (lunes) por la mañana... cerca del cruce de asentamientos de Ramot, que se encuentra en las tierras de nuestra querida Jerusalén”, anunciaron a través de un comunicado en Telegram.

Al mismo, remarcaron que se trató de “una operación cualitativa” que “pilló por sorpresa” a las fuerzas de seguridad israelíes. “Es un claro mensaje de que sus intentos de secar las fuentes de la resistencia solo causarán el derramamiento de la sangre de sus soldados nazis y sus criminales colonos, allá donde menos lo esperen”, agregaron.

Además, hicieron hincapié en “el fracaso de todos los intentos de la ocupación a la hora de crear un estado de disuasión a través de un castigo colectivo contra nuestro pueblo”. “Esos miserables intentos solo serán la mecha de una explosión mayor en su fea cara”, sostuvieron y afirmaron que “la guerra de exterminio y agresión contra los lugares santos, la tierra y el pueblo (palestino) hará frente a la firmeza del pueblo y su valiente resistencia”.

ATAQUE TERRORISTA EN JERUSALÉN



Dos terroristas armados, disfrazados de conductores de autobús, abrieron fuego dentro del vehículo matando a 4 personas,hiriendo a 20, 5 de las cuales están en estado crítico, luchando por sus vidas. Tras disparar a los pasajeros, los…



Tras disparar a los pasajeros, los… pic.twitter.com/1Xpv5A8ZDk — Daopz (@daopz) September 8, 2025 Cómo fue el atentando en Jerusalén donde murió una argentina El atentado terrorista ocurrió este lunes en Jerusalén en horario pico, donde dos atacantes palestinos abrieron fuego contra una concurrida parada de colectivos y por el cual murieron seis personas y dejó decenas de heridos. Por el caso, las autoridades locales confirmaron que los dos agresores fueron abatidos.

Cancillería y AMIA confirmaron que entre las víctimas fatales se encontraba Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, nacida en Argentina, pero que residía en Israel desde su infancia. “Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana”, fue el rabino Eliahu Hamra, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) a través de sus redes sociales. Tras el ataque de este lunes, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, ordenó un cierre total de la localidad de la que provenían ambos atacantes. Y este martes, Israel Katz, ministro israelí de Defensa anunció que revocará los permisos de trabajo a los residentes de esa zona en la que provenían ambos palestinos. Además, informó que demolerá los edificios considerados “ilegales” por Israel.