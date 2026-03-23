Dura derrota para Giorgia Meloni: Italia rechazó una reforma judicial en un plebiscito La primera ministra de ese país sufrió un revés, tras la negativa a la iniciativa en las urnas. "Los italianos han decidido. Y respetamos esta decisión", reconoció. Por + Seguir en







Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sufrió un revés en las urnas luego de que la reforma judicial que impulsaba fuera rechazada mediante un plebiscito, con un 53,74% de los votos frente a una aprobación del 46,26%. Se trata de una dura derrota del Gobierno de ultraderecha, de cara a las elecciones generales previstas para 2027.

La votación se desarrolló durante dos jornadas, en las que los italianos asistieron a las urnas para votar sobre la iniciativa impulsada por Meloni, quien mantiene un aceitado vínculo con el presidente Javier Milei. "Los italianos han decidido. Y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre lo hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto por el pueblo italiano y por Italia", reconoció la primera ministra en un video.

La reforma pretendía introducir la separación de carreras entre jueces y fiscales, la creación de dos Consejos Superiores de la Magistratura y un nuevo Alto Tribunal disciplinario. El referéndum fue de carácter confirmatorio, por lo que no era necesaria una mayoría especial para que resulte válido y se impondría la decisión que obtenga un número más alto de votos. La participación rondó el 60%.

Giorgia Meloni y Javier Milei Javier Milei junto a Giorgia Meloni. X (@GiorgiaMeloni) En tanto, el profesor de política de la Universidad de Surrey, Daniele Albertazzi, advirtió sobre las consecuencias en la gestión de Meloni, luego de la derrota electoral. "Es un resultado muy malo. Significa que Meloni perdió al electorado italiano en un tema central de su manifiesto. Su imagen de invencibilidad ya no está", señaló en diálogo con la agencia AFP.