La insólita anécdota del capitán de Irán: secuestrado por un cártel mexicano y liberado entre carcajadas

Alireza Jahanbakhsh y un amigo fueron víctimas de un asalto en Tulum, presuntamente a manos de un cártel. Tras identificarse por su nacionalidad, los delincuentes encapuchados reaccionaron con risas y los dejaron en libertad: ¡Oh, Irán! Vamos, vayan”, y los soltaron.

Un hecho surreal fue relatado por Alireza Jahanbakhsh, capitán de la selección de Irán en una reciente entrevista. Él y un amigo fueron víctimas de un asalto en Tulum, presuntamente a manos de un cártel narco y tras identificarse por su nacionalidad, los delincuentes encapuchados reaccionaron con risas y los dejaron en libertad: ¡Oh, Irán! Vamos, vayan”, y los soltaron.

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“Fuimos a Tulum y el cártel nos detuvo. Sus caras estaban totalmente cubiertas. Estábamos en un carro y nos detuvieron . Nos hicieron bajar y poner las manos sobre el automóvil y empezaron a registrarnos ”, relató el futbolista y agregó que lo único que tenían encima era "una tarjeta bancaria y entre 30 y 40 euros en efectivo".

El jugador de FCV Dender EH explicó que su amigo sabía cómo manejarse en el país anfitrión de la Copa del Mundo 2026 y contó: “Sabíamos que no debíamos llevar gran cantidad de dinero , así que realmente no teníamos nada… ellos querían mucho dinero, pero no entendíamos qué tanto”.

Mientras los delincuentes los cachaban, Alireza Jahanbakhsh contó que uno de ellos les preguntó: “¿País, país? (Country, country?)” , a lo que él respondió: “Holanda”, debido a que se formó en Países Bajos. Sin embargo, su amigo, identificado como Benjamín, le recomendó que dijera Irán. Fue en ese momento donde el episodio se tornó surreal: “Ali, di Irán, di Irán. Ellos son buenos con Irán” , escuchó decir a su amigo.

Luego de decir su nacionalidad, notó que el integrante del supuesto cártel comenzó a reírse y, aunque sí les robó lo que llevaban , los dejó ir en libertad: “¡Oh, Irán! Vamos, vayan” , les respondió entre carcajadas.

“Mi amigo va más a México que yo y dice que los cárteles aman a los iraníes. Lo juro, no sé por qué. Él no explicó la razón, pero dice que los cárteles aman a los iraníes”, explicó Alireza en su insólita anécdota.

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La selección de Irán y el conflicto en Medio Oriente

Tras el clima de tensión entre Irán y Estados Unidos, los futbolistas de la selección iraní realizan sus entrenamientos en el Estadio de los Xolos, en Tijuana. Su debut se disputó este lunes 15 de junio frente a Nueva Zelanda, en Los Ángeles, California, a más de 220 kilómetros de la frontera mexicana. De acuerdo con las disposiciones estrictas de las autoridades estadounidenses, el equipo deberá viajar y regresar el mismo día de cada encuentro.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump reafirmó en Francia que el acuerdo con Irán por el fin de la guerra en Medio Oriente "ya está firmado" y aseguró que el texto se conocerá "muy pronto".

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Al ser consultado por cuándo se hará público el contenido del acuerdo, el mandatario apuntó ante la prensa: "Diría que después del viernes… creo que en un futuro muy cercano". Trump viajó a Europa para participar del encuentro del G7 en el país gobernado por Emmanuel Macron.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció que mantiene desacuerdos con el presidente de Estados Unidos, aunque buscó bajarles el tono ya que afirmó que "pasa en las mejores familias". Además, remarcó que las ofensivas militares contra Irán evitaron la amenaza de una "aniquilación nuclear".