4 de mayo de 2026 Inicio
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Aparecieron la mujer y su bebé de cuatro meses, buscados desde el viernes en Neuquén

Camila Montesino, de 27 años, se presentó junto a su hijo en una comisaría de la vecina localidad de General Roca, en Río Negro. La Fiscalía solicitó un examen médico para constatar su estado.

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Camila y su hijo eran buscados intensamente desde el viernes en Neuquén.

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Ambos habían sido vistos por última vez el viernes 1° de mayo en la zona de la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

Ante su desaparición, las fuerzas de seguridad realizaron rastrillajes en distintos sectores y recabaron testimonios de vecinos con el objetivo de reconstruir los movimientos previos, y se obtuvieron indicios de que podría estar en General Roca. Ante la presencia de un menor, se activó el protocolo Alerta Nati, previsto para casos urgentes en la provincia.

En el caso intervino la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces junto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia (CENAF) N° 5. El comisario Marcelo Campos explicó a LM Neuquén que la denuncia fue realizada por la expareja de ella y padre del bebé, luego de no poder comunicarse con ellos.

"El 1° de mayo, la expareja y padre del bebé de esta mujer radicó una denuncia en la comisaría de que perdió contacto con su hijo y tampoco tiene vínculo con la madre. Dijo que se acercó al domicilio y no lo atendieron", indicó Campos.

El jefe del CENAF 5 informó que antes de la denuncia por desaparición se había realizado un allanamiento en la vivienda donde residía la joven en Rincón de los Sauces en busca de armas. En ese procedimiento se secuestraron drogas lo que derivó en una intervención inmediata de los organismos de protección al menor.

Tras el operativo, ella y su bebé fueron trasladados al hospital de Rincón de los Sauces para una evaluación médica. Allí, los estudios toxicológicos arrojaron resultado positivo para detección de cocaína tanto en la mujer como en el bebé, situación que activó un protocolo de los equipos de salud y protección de la niñez.

Pese a que el bebé tendría que haber quedado internado para su resguardo, la joven se retiró del hospital, lo que motivó la denuncia de su expareja.

Alerta Nati: el origen del protocolo

El sistema de Alerta Nati se implementa en Neuquén ante la desaparición de menores y se originó tras el caso de Natalia Ciccioli, ocurrido en 1994 en San Martín de los Andes. A partir de ese hecho, se modificaron los procedimientos para evitar demoras en la activación de búsquedas urgentes.

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