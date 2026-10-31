31 de octubre de 2026 Inicio
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Estados Unidos: la votación anticipada supera los 51 millones de participantes, más que en 2022

La participación ciudadana registra números sin precedentes para las elecciones de medio mandato, con cifras que sobrepasan los niveles registrados en 2022, impulsadas por el electorado latino.

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La participación en el voto anticipado ya superó los 51 millones de electores en todo Estados Unidos.

La participación en el voto anticipado ya superó los 51 millones de electores en todo Estados Unidos.

Agencia NA

A pocos días de la fecha oficial de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que tendrán lugar el martes 3 de noviembre, la participación ciudadana registra niveles sin precedentes desde 2022. Según el Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida, ya hay 51 millones de personas que usaron el sufragio anticipado.

Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu. 
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Del total de los votos emitidos hasta el momento, más de 28,1 millones corresponden a ciudadanos que fueron personalmente a los centros habilitados para el sufragio. El resto son papeletas que fueron despachadas por correo postal, parte de las 40 millones de boletas solicitadas que todavía pueden sumarse al recuento final.

Uno de los grupos que más votó hasta ahora corresponde a la comunidad hispana. En este sentido, la organización Voto Latino detalló que más de 5,2 millones de electores latinos ya votaron anticipadamente, lo que representa un incremento del 80% en comparación con las elecciones legislativas previas.

"No estamos viendo un goteo. Es el tsunami que veníamos pronosticando", remarcó María Teresa Kumar, presidenta de la entidad. La alta participación se debe a que el electorado hispano comprende la trascendencia de esta elección, según detalló Kumar a la agencia EFE.

Elecciones en Estados Unidos: qué se vota

El martes 3 de noviembre Estados Unidos celebra elecciones intermedias. Dos años después de los comicios presidenciales de 2024 en los que Donald Trump fue electo presidente, los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a nuevas votaciones. Se trata de elecciones de medio mandato, también conocidas como intermedias o midterms, en inglés.

En estas elecciones intermedias se ponen en juego 35 de los 100 escaños del Senado, así como los 435 escaños con derecho a voto de la Cámara de Representantes del Congreso. También habrá 36 estados que elegirán su gobernador.

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