31 de octubre de 2026 Inicio
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Irán responderá "sin restricciones geográficas" ante cualquier ataque de Estados Unidos o Israel

El líder supremo Mojtaba Jameneí reunió a la cúpula militar y ordenó preparar una respuesta inmediata ante cualquier amenaza. La advertencia se produjo en medio de gestiones diplomáticas y una creciente tensión en el estrecho de Ormuz.

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Mojtaba Jameneí

Mojtaba Jameneí, actual líder supremo de Irán.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ordenó este sábado a los altos mandos militares de su país ejecutar una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas ante cualquier eventual agresión de Estados Unidos o Israel. La directiva estratégica se comunicó desde Teherán en un contexto de máxima tensión bélica, mientras diplomáticos de Qatar encabezan gestiones para reactivar las negociaciones multilaterales y frenar el conflicto en el estrecho de Ormuz.

Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu. 
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Durante una reunión de alto nivel con la cúpula castrense, el máximo jefe iraní fijó la posición oficial y declaró: "Cualquier nivel o tipo de amenaza debe ser respondido con una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas". Además, alertó a Washington que se abstenga de lanzar nuevos ataques y exigió alcanzar la "máxima disuasión" mediante la preparación de una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier nueva agresión.

En el ámbito diplomático, Teherán analiza una carta reciente enviada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei. Washington exige supervisión internacional en las instalaciones atómicas y definir el destino del uranio enriquecido, aunque las autoridades persas ya descartaron de forma categórica el envío de ese material al extranjero.

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, evaluó como un avance la intención de Washington de abrir canales directos de comunicación entre ambas naciones. Sin embargo, el jefe de la diplomacia persa advirtió que la Casa Blanca cometerá una equivocación si intenta aprovechar estos contactos para sembrar divisiones internas en la estructura de poder de la República Islámica.

Los puntos clave de las negociaciones y los roces con Europa

Para reabrir el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, la propuesta de Teherán exige el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense a sus puertos, la exención formal de las sanciones sobre las exportaciones petroleras y una tregua regional. El plan contempla además el cese de hostilidades en el sur de Líbano, donde las tropas israelíes mantienen ocupado el territorio.

La cúpula diplomática de Irán también rechazó las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, quien evaluó en más de 100.000 millones de euros los costos que la guerra genera para la economía europea. Las autoridades de Teherán recriminaron a los gobiernos del viejo continente su complicidad con las acciones bélicas israelíes y el impacto financiero resultante.

Las tensiones verbales se incrementaron cuando el Ministerio de Exteriores iraní advirtió a las potencias continentales que las fuerzas armadas responderán de forma devastadora a cualquier agresión externa. Asimismo, los voceros persas recordaron las declaraciones previas del funcionario germano durante la guerra de 12 días librada en junio de 2025.

Ataques con drones y minas reducen el tráfico marítimo

En la zona del conflicto, la Guardia Revolucionaria Islámica sostiene los ataques contra embarcaciones y advierte sobre la presencia de minas navales en las vías de tránsito. En las últimas horas, las autoridades iraníes denunciaron que un dron estadounidense bombardeó dos barcos pesqueros al sur de la isla de Qeshm, acción que causó múltiples heridos.

La navegación en el estrecho registra una caída del 70% en comparación con los niveles previos a la guerra, según reportes de organismos marítimos internacionales. Pese a las denuncias sobre buques cisternas dañados por explosivos, el Comando Central de Estados Unidos afirma que mantiene el despliegue aéreo y naval para escoltar el transporte de crudo y gas.

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