Irán amenaza a EEUU y sus aliados con cortar el flujo de petróleo y gas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró que pueden desestabilizar o interrumpir la frecuencia de paso de los buques por el estrecho de Ormuz "durante años", a medida que se intensifican los combates entre el ejército estadounidense y las fuerzas iraníes en Medio Oriente.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) amenazó a Estados Unidos y todos los países aliados de Medio Oriente con cortar el flujo de petróleo y gas "durante años". A medida que se intensifican los combates entre ambos países, las fuerzas iraníes aseguraron que durante el día sábado 18 dos petroleros "explotado y se habían incendiado" en el estrecho de Ormuz al chocar con minas.

El CGRI comunicó a medios iraníes que atacarán " la infraestructura del enemigo americano-sionista y sus aliados -EAU, Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin, Qatar - de manera que privará a América y sus socios del petróleo y gas de la región durante años".

Además, añadieron que " cualquier fuerza que tenga la ambición de poner a prueba la voluntad del pueblo iraní se enfrentará a la firme determinación y a la preparación de las fuerzas armadas y del valiente pueblo de esta antigua tierra" .

Durante el sábado Irán respondió con ataques a Kuwait, Jordania y Arabia Saudita, tras una ofensiva del Comando Central estadounidense (CENTCOM) en territorio iraní.

En esa línea, los llamados Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, confirmaron que " dos petroleros, que intentaban atravesar el campo de minas al sur del estrecho de Ormuz mediante engaños de las agencias de inteligencia estadounidenses, explotaron y se incendiaron ".

Sin embargo, horas después las autoridades estadounidenses desmintieron esta información: "Al igual que la mayoría de las afirmaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, esto es falso".

"Mataremos a Donald Trump": Irán desplegó un cartel del presidente de EEUU en un ataúd

En plena escalada bélica, mientras la Casa Blanca ordena nuevos ataques sobre Irán y bloquea sus puertos, las autoridades locales desplegaron un afiche gigante en el corazón de Teherán con un mensaje desafiante: "Mataremos a Donald Trump", acompañado con la imagen del presidente de Estados Unidos dentro de un ataúd.

A casi un mes del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, el 7 de julio Washington reanudó sus ataques, bloqueó los puertos iraníes y se registró el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del gas natural licuado del mundo. Todo empezó por ataques a barcos en el Golfo Pérsico que la Casa Blanca atribuyó a Irán. Esto rompió los intentos de paz que se habían firmado en junio.

Por ahora, la capital Teherán y las grandes plantas de petróleo y gas no fueron alcanzadas, pero las autoridades iraníes decidieron lanzar un mensaje directo para el presidente Donald Trump. La gigantografía donde se ve al republicano en un ataúd está ubicado en la histórica Plaza Enghelab (también conocida como Plaza de la Revolución), uno de los puntos más transitados y céntricos de la ciudad de Teherán.