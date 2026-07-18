18 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Irán amenaza a EEUU y sus aliados con cortar el flujo de petróleo y gas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró que pueden desestabilizar o interrumpir la frecuencia de paso de los buques por el estrecho de Ormuz "durante años", a medida que se intensifican los combates entre el ejército estadounidense y las fuerzas iraníes en Medio Oriente.

Por
Crece la tensión entre EE.UU e Irán. 

Crece la tensión entre EE.UU e Irán. 

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) amenazó a Estados Unidos y todos los países aliados de Medio Oriente con cortar el flujo de petróleo y gas "durante años". A medida que se intensifican los combates entre ambos países, las fuerzas iraníes aseguraron que durante el día sábado 18 dos petroleros "explotado y se habían incendiado" en el estrecho de Ormuz al chocar con minas.

Casi un mes después del acuerdo de paz, Irán y EEUU reanudaron los ataques. 
Te puede interesar:

"Mataremos a Donald Trump": Irán desplegó un cartel del presidente de EEUU en un ataúd

El CGRI comunicó a medios iraníes que atacarán "la infraestructura del enemigo americano-sionista y sus aliados -EAU, Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin, Qatar - de manera que privará a América y sus socios del petróleo y gas de la región durante años".

Además, añadieron que "cualquier fuerza que tenga la ambición de poner a prueba la voluntad del pueblo iraní se enfrentará a la firme determinación y a la preparación de las fuerzas armadas y del valiente pueblo de esta antigua tierra".

Durante el sábado Irán respondió con ataques a Kuwait, Jordania y Arabia Saudita, tras una ofensiva del Comando Central estadounidense (CENTCOM) en territorio iraní.

En esa línea, los llamados Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, confirmaron que "dos petroleros, que intentaban atravesar el campo de minas al sur del estrecho de Ormuz mediante engaños de las agencias de inteligencia estadounidenses, explotaron y se incendiaron".

Sin embargo, horas después las autoridades estadounidenses desmintieron esta información: "Al igual que la mayoría de las afirmaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, esto es falso".

"Mataremos a Donald Trump": Irán desplegó un cartel del presidente de EEUU en un ataúd

En plena escalada bélica, mientras la Casa Blanca ordena nuevos ataques sobre Irán y bloquea sus puertos, las autoridades locales desplegaron un afiche gigante en el corazón de Teherán con un mensaje desafiante: "Mataremos a Donald Trump", acompañado con la imagen del presidente de Estados Unidos dentro de un ataúd.

A casi un mes del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, el 7 de julio Washington reanudó sus ataques, bloqueó los puertos iraníes y se registró el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del gas natural licuado del mundo. Todo empezó por ataques a barcos en el Golfo Pérsico que la Casa Blanca atribuyó a Irán. Esto rompió los intentos de paz que se habían firmado en junio.

Por ahora, la capital Teherán y las grandes plantas de petróleo y gas no fueron alcanzadas, pero las autoridades iraníes decidieron lanzar un mensaje directo para el presidente Donald Trump. La gigantografía donde se ve al republicano en un ataúd está ubicado en la histórica Plaza Enghelab (también conocida como Plaza de la Revolución), uno de los puntos más transitados y céntricos de la ciudad de Teherán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Marina de Estados Unidos.

EEUU lanzó otra ola de ataques a Irán, que consideró "desmantelado" el acuerdo de paz

play

Irán atacó con misiles a dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz: un muerto y ocho heridos

EE.UU. sumó un nuevo ataque a Irán. 

Tercera jornada consecutiva de ofensiva estadounidense: EEUU volvió a bombardear Irán

El alto al fuego en Medio Oriente llevaba tan solo un mes.

Trump aseguró que EEUU será "el guardián del estrecho de Ormuz": "Vamos a administrarlo"

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz pero Estados Unidos lo niega. 

EEUU volvió a lanzar ataques y afirmó que busca debilitar a Irán en el estrecho de Ormuz

Ali Khamenei fue despedido por millones de personas.

Irán sepultó a Ali Khamenei tras una histórica despedida en medio de la guerra con Estados Unidos

Rating Cero

La drástica decsión de Telefe,

Telefe analiza eliminar un programa de la grilla de manera sorpresiva: "Es un problema"

Antonela Rocuzzo marca tendencia con unos jeans bootcut junto con zapatos de taco, una fórmula que estiliza la silueta y suma un aire sofisticado.

Este es el look de Antonela Roccuzzo que promete ser la moda para el próximo verano

¿Todo mal entre los conductores?

Guerra entre dos conductores de la televisión: "A mí me encaró, pero no le tengo miedo"

¿Volvió el amor?, ¿Quién sería la nueva novia de Facundo Arana?

¿Volvió a apostar al amor? Con quién estaría saliendo Facundo Arana

Una participante criticó al conductor.

Una participante de Gran Hermano se plantó y le hizo un duro reclamo a Santiago del Moro

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

Daniela Celis reveló cómo fue la noche en que concibió a sus mellizas con Thiago Medina

últimas noticias

La drástica decsión de Telefe,

Telefe analiza eliminar un programa de la grilla de manera sorpresiva: "Es un problema"

Hace 28 minutos
Antonela Rocuzzo marca tendencia con unos jeans bootcut junto con zapatos de taco, una fórmula que estiliza la silueta y suma un aire sofisticado.

Este es el look de Antonela Roccuzzo que promete ser la moda para el próximo verano

Hace 1 hora
Crece la tensión entre EE.UU e Irán. 

Irán amenaza a EEUU y sus aliados con cortar el flujo de petróleo y gas

Hace 1 hora
¿Todo mal entre los conductores?

Guerra entre dos conductores de la televisión: "A mí me encaró, pero no le tengo miedo"

Hace 1 hora
El video fue compartido por el presidente ucraniano en redes sociales. 

Ataque de Ucrania a Rusia: operativo con 370 drones sobre infraestructura clave

Hace 1 hora