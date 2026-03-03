3 de marzo de 2026 Inicio
Israel anunció ataques a la oficina del Presidente y al Consejo de Seguridad de Irán

Las Fuerzas de Defensa comunicaron el bombardeo "con decenas de municiones" dirigido contra un área clave del gobierno iraní, a pocos metros del complejo donde el sábado fue asesinado el líder supremo, Ali Khamenei.

Según Israel

Según Israel, el ataque "deteriora aún más la continuidad funcional de los sistemas de mando y control del régimen iraní".

El Ejército de Israel anunció que en la noche del lunes bombardeó el complejo gubernamental en el centro de Teherán, en un ataque con "decenas de municiones" dirigido contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.

Israel bajo fuego: 200 turistas argentinos siguen varados por el cierre del espacio aéreo

Estas instalaciones se encuentran ubicadas a pocos metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Khamenei, junto a otros oficiales.

El lunes por la noche, "la aviación israelí atacó y desmanteló instalaciones situadas en el complejo de la dirección del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", expresaron desde las Fuerzas de Defensa.

Según indicaron, el Ejército israelí atacó aproximadamente 600 objetivos en Irán y en su otro frente, el Líbano, advirtió que atacó en el último día "más de 160 objetivos" de Hezbollah en el sur del país, donde además profundizó su invasión terrestre.

"Durante la noche del lunes, la Fuerza Aérea Israelí, basándose en información precisa, atacó y desmanteló instalaciones dentro del complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní, en pleno corazón de Teherán", expresaron las Fuerzas de Defensa a través de su canal de Telegram.

"Durante el ataque, se lanzaron numerosas municiones contra la Oficina Presidencial y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Además, se atacó el lugar de reunión del máximo órgano del régimen, responsable de la toma de decisiones en materia de seguridad, así como la institución de entrenamiento de oficiales militares iraníes y otras infraestructuras clave del régimen", detallaron.

"El complejo de la cúpula del régimen iraní es uno de los activos más protegidos de Irán y se extiende por varias calles del centro de Teherán. La cúpula del régimen y altos funcionarios de seguridad se reunían frecuentemente en el complejo, desde donde realizaban evaluaciones de la situación sobre el programa nuclear iraní y avanzaban en el plan para la destrucción del Estado de Israel", añade el texto.

Alí Khamenei
Ali Khamenei, asesinado el sábado en un ataque en Teherán.

El Ejército aseguró que "el complejo fue utilizado por el líder destituido del régimen terrorista iraní, Ali Jamenei, y albergaba infraestructura utilizada para gestionar ataques contra el Estado de Israel, así como para dirigir y financiar a sus aliados terroristas".

"El complejo fue atacado tras un prolongado proceso de recopilación y análisis de inteligencia realizado por la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Se trata del cuartel general más importante del régimen terrorista iraní. Su ataque deteriora aún más la continuidad funcional de los sistemas de mando y control del régimen", concluye el texto.

