El hijo de Trump pronosticó que Bitcoin llegará al millón de dólares y sacudió al mercado cripto

En el marco de la conferencia internacional Bitcoin Asia 2025, realizada en Hong Kong, Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, aseguró que en los próximos años, Bitcoin alcanzará el millón de dólares y agitó el mercado cripto.

El empresario destacó además que actualmente dedica “el 90% de su tiempo” a la comunidad vinculada a los activos digitales, declaraciones que generaron repercusión entre inversores y analistas.

Durante su intervención, elogió a Simon Gerovich, director ejecutivo de Metaplanet, compañía japonesa especializada en tesorería de Bitcoin que lo incorporó este año a su consejo asesor. Tras su paso por Hong Kong, tiene previsto viajar a Japón para participar de una reunión de accionistas y luego compartir escenario con su hermano Donald Trump Jr. en conferencias programadas en Corea del Sur y Singapur.

El valor de Bitcoin acumula un alza del 86% en los últimos 12 meses, impulsado por el optimismo tras la victoria electoral de Donald Trump y las expectativas de un marco regulatorio más favorable en Estados Unidos. Sin embargo, especialistas advirtieron que la criptomoneda mantiene una alta volatilidad, como se evidenció con los desplomes de 2022 tras la quiebra de grandes compañías del sector.

Pese a esa incertidumbre, la familia Trump reforzó su vínculo con el ecosistema cripto a través de proyectos como American Bitcoin, World Liberty Financial y la moneda meme $TRUMP. “La comunidad Bitcoin recibió a mi padre como nunca antes”, dijo Eric Trump, al señalar al mandatario estadounidense como el primer “presidente criptográfico”.

En paralelo, la actual administración avanzó con órdenes ejecutivas y designaciones de funcionarios con una visión favorable hacia el sector, como David Sacks. El crecimiento del mercado genera expectativas en la comunidad latina en Estados Unidos, que encuentra oportunidades de inversión y emprendimiento, aunque con el riesgo de que la volatilidad afecte a familias trabajadoras que ven en Bitcoin tanto una promesa de prosperidad como un factor de vulnerabilidad económica.