Sorpresa mundial: el Pentágono anunció que derribó un OVNI sobre Alaska

En los últimos meses, el Pentágono está en alerta por el incremento de Objetos Voladores No Identificados sobre los cielos de Estados Unidos. Pero los sistemas de defensa están más que nunca a la orden del día.

En este caso, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, en conferencia de prensa informó sobre una nueva maniobra de defensa nacional.

Kirby Confirms US Shot Down Unknown Object Over Alaska