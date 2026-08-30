"El agresor será castigado", Irán adelantó que responderá el ataque de Estados Unidos a la isla Larak

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Sardar Mohbi, calificó la acción estadounidense como un "error estratégico y letal" del gobierno de Donald Trump. El comunicado se emitió por televisión estatal.

La isla Larak es un punto clave para el control del estrecho de Ormuz.

Tras la última advertencia de Irán , la Guardia Revolucionaria iraní responsabilizó a Estados Unidos de un ataque a la isla Larak , punto estratégico para controlar el estrecho de Ormuz, y advirtió que la acción "será respondida y tendrá como consecuencia el castigo del agresor" .

Irán advirtió que quienes ayuden a Estados Unidos serán considerados "enemigos" de Teherán

En el comunicado emitido por televisión estatal Irán reconoció " martirio y heridas de varios" de sus "combatientes y compatriotas" y el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Sardar Mohbi, calificó el ataque como un "error estratégico y letal" del gobierno de Donald Trump .

Mohbi afirmó que Washington pagará las consecuencias de esa decisión en los ámbitos económico y militar y sostuvo que, a su juicio, la operación terminará modificando el equilibrio de fuerzas en contra de quienes la planificaron. El general también advirtió que la decisión tendrá "costos elevados" para sus responsables .

La decisión de la Guardia Revolucionaria iraní se comunicó luego de que las agencias estatales informaran acerca de explosiones cerca de Larak. La agencia Fars señaló que la detonación fue registrada en las inmediaciones de la isla, pero indicó que en ese momento se desconocía su causa .

La isla Lakar es un punto clave para el control del estrecho de Ormuz.

La agencia AP informó que el episodio representa el primer ataque estadounidense conocido contra Irán desde finales de julio , cuando el presidente Trump había pausado una campaña militar de dos semanas desarrollada en torno al estrecho de Ormuz.

Qué dijo Estados Unidos sobre el ataque a la isla Larak

Según informó la agencia internacional AFP, el el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) reconoció que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques contra la posición iraní durante este domingo.

Tim Hawkins, portavoz del Centcom, explicó en un comunicado enviado a AFP que las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores en la zona después de observar a miembros de la Guardia Revolucionaria preparándose para disparar cohetes equipados con minas navales.

Tim Hawkins, vocero del CENTCOM de Estados Unidos.

“Más temprano en el día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak”, señaló Hawkins, quien agregó que allí habían sido observados miembros de la Guardia Revolucionaria “preparándose para lanzar cohetes con minas navales”.

“La semana pasada, el Centcom terminó el desminado de las rutas de navegación internacionales del estrecho”, agregó el vocero y puntualizó: “Las fuerzas estadounidenses vigilan de cerca la zona y siguen preparadas para proteger la libre circulación de los intercambios comerciales en esta vía marítima esencial”.