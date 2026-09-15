James Rodríguez le puso punto final a su historia con la Selección de Colombia

A los 35 años, el mediocampista confirmó que el Mundial 2026 fue su última cita con la Tricolor. Con 131 partidos y 31 goles, cierra una etapa dorada marcada por su explosión en Brasil 2014 y su rol de referente en más de una década de fútbol cafetero.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección de Colombia tras el Mundial 2026 y puso fin a una etapa de más de una década como referente del fútbol cafetero. A los 35 años, el mediocampista deja atrás un recorrido con 131 partidos y 31 goles, marcado por su explosión en Brasil 2014 y su rol de líder en la Tricolor. La noticia sacudió al mundo del fútbol y confirma el cierre de una era para Colombia.

Todo tiene un final y en este 2026 el fútbol sudamericano perdió a uno de sus máximos referentes con el anuncio de Lionel Andrés Messi, quien decidió ponerle fin a su recorrido en la Selección Argentina, no sin antes tener su despedida oficial este 6 de octubre en el Monumental en el partido amistoso ante Benín.

A esa tendencia del fin de ciclo se sumó James Rodríguez que le bajó la persiana a su historia con la Selección de Colombia . Dos 10 que hicieron vibrar al continente y que, con estilos distintos, fueron símbolos de una generación de mediocampistas que llevaron el fútbol sudamericano a lo más alto.

El anuncio de James se oficializó este martes y eligió hacerlo con un mensaje que tocó fibras profundas en la hinchada a través de un video emotivo difundido en sus redes sociales. El capitán cafetero recordó lo que significó cargar el mítico número diez: un honor inmenso y una responsabilidad que lo acompañó en cada partido, tanto en las noches de gloria como en los momentos más duros de su carrera.

“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó el actual futbolista del Atlético Nacional.

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El crack colombiano también dejó un legado de palabras para los que vienen, alentando a las nuevas generaciones a tomar la posta y defender la camiseta con la misma pasión. Su salida marca el final de una era donde Colombia pierde a un ícono cuya zurda y liderazgo hicieron vibrar estadios y dejaron huella en varias camadas de hinchas, dentro y fuera del país.

El 10 de Colombia: trayectoria y liderazgo

El recorrido internacional de James Rodríguez se escribió en los libros de historia del fútbol cafetero. Con 131 partidos y 31 goles, el volante creativo dejó su huella en tres Mundiales y varias Copas América, siendo protagonista de noches inolvidables. Su última conquista con la Tricolor quedó marcada el 10 de septiembre de 2024, cuando le anotó a Argentina en las Eliminatorias y selló una victoria que todavía se recuerda.

Pero si hay un capítulo que lo consagró fue Brasil 2014 donde explotó como figura mundial, se llevó la Bota de Oro con seis goles y se ganó el pase al Real Madrid. Ese torneo lo convirtió en símbolo de Colombia y en referente de una generación que soñó en grande.

En cuanto se conoció su anuncio, Conmebol y FIFA se sumaron a la despedida con mensajes cargados de reconocimiento. La Confederación lo homenajeó en Instagram con una foto y el agradecimiento por “tanta magia”, mientras que la FIFA recordó su inolvidable gol ante Uruguay en Brasil 2014, destacando que nunca será olvidado. Ambos saludos reflejaron el impacto del 10 cafetero y el cariño que dejó en el fútbol mundial.

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“Gracias por ese maravilloso legado y tantas alegrías con la tricolor James David. Siempre serás un orgullo para Colombia”, expresaron cientos de usuarios en su posteo. Con su zurda mágica y su visión de juego, James se metió en el corazón de los hinchas y cerró un ciclo que será difícil de igualar.