¿Sabías cuál es el país de América que tiene la red de autopistas más extensa? No es Argentina Este país tiene más de 95.000 kilómetros de rutas y autopistas, y una de ellas es tan larga como la Ruta 40. Tienen un rol fundamental en la economía, el transporte y la defensa. Por







La red de autopistas de este país es la segunda más extensa del mundo. X @NSSGA

Estados Unidos es el país de América con la red de autopistas más extensa: supera los 95.000 kilómetros.

Cuenta con 73 autopistas que cruzan 48 de los 50 estados; los únicos que quedan afuera son Alaska y Hawai.

La más larga es la Interestatal 90, que mide 4.861 kilómetros (casi tanto como la Ruta 40 en Argentina) y atraviesa 13 estados.

Se construyeron para garantizar el transporte de mercaderías y personas, pero también como estrategia de defensa. Argentina es un país muy grande, con miles de kilómetros entre sus principales ciudades, y tiene una gran red de vías y caminos para conectarlas. La más famosa es la Ruta 40, que va desde Jujuy hasta Santa Cruz y recorre más de 5.000 kilómetros. Sin embargo, existe un país de América que la supera.

Se trata de Estados Unidos, que cuenta con la red de autopistas más extensa del continente americano. Este sistema nacional de autopistas interestatales lleva el nombre del presidente Dwight D. Eisenhower, aunque se conoce simplemente como Interstate Highway System, y abarca más de 75.000 kilómetros. Sumada a otras rutas y caminos, el total supera los 95.000 kilómetros.

Incluye 73 autopistas que cruzan 48 de los 50 estados, con excepción de Alaska y Hawai. Dentro de esta red, la autopista más larga del país es la Interestatal 90 (I-90), que recorre 4.861 kilómetros y atraviesa 13 estados: conecta la ciudad de Seattle, Washington, en la costa oeste, con Boston, Massachusetts, en la costa este.

Autopistas de Estados Unidos Redes sociales ¿Por qué hay tantas autopistas en Estados Unidos? Las autopistas interestatales juegan un papel fundamental en la vida y la economía de los estadounidenses. Casi toda la mercadería, bienes y productos que se consumen en el país se distribuyen por esta red, y se calcula que un tercio de los viajes de larga distancia se hacen también por las interestatales.

La construcción de esta red fue impulsada por el presidente Dwight D. Eisenhower a través de la Ley de Autopistas Interestatales y de Defensa que sancionó en 1956, en plena Guerra Fría. Inspirado en el sistema de autopistas alemanas que conoció durante la Segunda Guerra Mundial, buscó garantizar un mejor desplazamiento por tierra de tropas y suministros militares.

La idea también fue una petición de los principales fabricantes de automóviles: después de ver cómo los tranvías y ferrocarriles cayeron en desuso a comienzos del siglo XX, querían asegurarse de que no pasaría lo mismo con los autos y podrían seguir vendiendo millones de unidades al año.