¿Sabías que Apple tuvo su propia red social? Fue un fracaso total

Hace unos años, la compañía de Steve Jobs lanzó Ping, una plataforma vinculada a iTunes que permitía conectar con amigos y artistas. Aunque llegó a un millón de usuarios en 24 horas, el proyecto solo duró dos años.

La red social de Apple no tuvo éxito entre los usuarios.

La red social de Apple no tuvo éxito entre los usuarios.

  • Apple lanzó la red social Ping el 1 de septiembre de 2010.
  • Se trataba de una plataforma basada en la música para conectar con amigos y artistas.
  • Solo estaba disponible para usuarios de iTunes y perdió su vinculación con Facebook, lo que la aisló de la mayoría del público.
  • Tras el fracaso, se cerró definitivamente en septiembre de 2012.
Apple es una de las empresas de tecnología más importantes del mercado y su producto estrella, el iPhone, vende millones de unidades por año alrededor del mundo. Sin embargo, a lo largo de su historia también ha tenido fracasos rotundos, como Ping, su propia red social.

La plataforma se lanzó el 1 de septiembre de 2010 como parte de la última versión de iTunes, su reproductor de música. Estaba disponible para usuarios de computadoras Mac y PC con software iTunes 10, y a través de la aplicación para los dispositivos iPhone y iPod Touch.

Según el concepto original, Ping debía funcionar como una red social basada en la música que le permitiera a los usuarios conectar con amigos y artistas, compartir lo que estaban escuchando y ver qué álbumes disfrutaban los demás. El objetivo era competir con plataformas como MySpace.

Ping, red social de Apple

Durante el evento de lanzamiento en San Francisco, Steve Jobs describió a Ping como una mezcla de "Facebook y Twitter, con el agregado de iTunes". "Es una red social sobre música. Creemos que va a ser muy popular porque 160 millones de personas podrán conectarse desde hoy", aseguró.

Ping, uno de los máximos fracasos de Apple

Ping, la red social de Apple, llegó a reunir a más de un millón de usuarios en sus primeras 24 horas en línea, pero terminó siendo un fracaso total y cerró después de solo dos años. Los problemas empezaron poco después del lanzamiento, cuando tuvo que retirar la integración con Facebook.

La compañía de Mark Zuckerberg cerró el acceso a propósito después de que Apple utilizara su interfaz de búsqueda de amigos sin autorización. Ping tuvo que esforzarse por borrar todas las referencias a Facebook de su plataforma, quedó aislada y, como resultado, nunca llegó a un número significativo de usuarios.

Además, al estar disponible solo para usuarios de iTunes, las personas descubrieron que no podían usarla para conectarse con todos sus amigos, sino apenas con un grupo reducido. Y para quienes se quedaban afuera, descargar e instalar iTunes solo para usar una red social no valía la pena.

Finalmente, Apple decidió abandonar el proyecto y Ping se cerró de manera oficial el 30 de septiembre de 2012, apenas dos años después de su lanzamiento. "El cliente votó y dijo: 'Esto no es algo en lo que quiera poner mucha energía'", reconoció Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs.

