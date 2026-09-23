Cristiano Ronaldo cruzó a sus detractores y habló sobre su retiro: "Mucha gente quiere que me vaya ya" A los 41 años, y tras el flojo desempeño de la Selección portuguesa en el Mundial 2026, el jugador de la UEFA Nations League alimentó la incertidumbre sobre su retiro definitivo. Por Agregar C5N en









El exdelantero del Real Madrid juega hace casi cuatro años en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Redes sociales

El futbolista Cristiano Ronaldo explotó contra los que critican su continuidad en la Selección de Portugal y decidió romper el silencio: "Sé que mucha gente quiere que me vaya ya". El combinado portugués quedó eliminado del Mundial 2026 en la instancia de octavos de final tras perder 1-0 frente a España con un gol sobre el cierre del partido.

Tras el flojo desempeño en la Copa del Mundo, el seleccionado inicia este jueves una nueva etapa en la Nations League frente a Gales. Este nuevo ciclo, marcado por el debut de Jorge Jesús al frente del equipo luso, mantiene como referente indiscutido al histórico delantero de 41 años.

El máximo goleador de todos los tiempos y ganador de cinco Balones de Oro respondió a los que piden un cambio generacional: "Si sabés matemáticas, verás que sigo rindiendo bien y la diferencia que marco. No estoy aquí por mi currículum, sino por lo que hago en mi club. Estoy disponible para lo que el entrenador necesite, ya sea para jugar, entrar como suplente o no jugar".

CR7 aseguró que no pretende ser una carga para sus compañeros, pero fijó sus propios términos para dar un paso al costado. "Si no cuentan conmigo, me puedo ir hoy mismo. No hay problema. Cuando sienta que no estoy haciendo nada, que no estoy aportando nada en la cancha, que no estoy marcando goles ni creando un buen ambiente, o que no me quieren acá, seré el primero en hacer las valijas y marcharme", sentenció en la conferencia de prensa.

Cuántos títulos acumuló Cristiano Ronaldo en su carrera El futbolista Cristiano Ronaldo logró 37 títulos oficiales a nivel de clubes y con la Selección de Portugal.