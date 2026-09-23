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Horóscopo de hoy, jueves 24 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 24 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
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Horóscopo de hoy, miércoles 23 de septiembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy la Luna en Piscis te invita a bajar un cambio y escuchar lo que surge cuando dejás de apurarte. No hace falta resolver todo ya, simplemente registrar. Este jueves, cuidado con los gastos impulsivos, mejor esperar antes de mover plata.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Una idea inesperada te cambia la mirada sobre algo que dabas por sentado. El día pide contemplación y distancia de exigencias. Hoy revisá tus cuentas, puede aparecer una oportunidad distinta para ahorrar.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Urano en tu signo activa ideas que venían madurando. La intuición hoy vale más que la velocidad. En cuanto a tu economía, anotá esa idea de inversión antes de decidir, puede rendir más adelante.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La Luna en Piscis te conecta con tu mundo interno y te ayuda a entender lo que sentías. No corras a ponerle nombre a todo. Buen día para ordenar gastos y ver qué realmente necesitás.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Revisás tu lugar en una situación y la Luna te conecta con lo emocional. Mirá la escena completa antes de sacar conclusiones. Hoy no te precipites en compras grandes, esperá a tener toda la información.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La sensibilidad de la Luna te hace notar matices en vínculos. El aire del día te da claridad para pensar. Este jueves prestá atención a acuerdos económicos, lo no dicho puede pesar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El Sol en tu signo abre perspectivas nuevas. La Luna suma una capa íntima y profunda. En finanzas, no te quedes con la explicación obvia, revisá bien contratos o números.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La Luna trae recuerdos y asociaciones inesperadas. Dejá que aparezcan sin forzar. Este jueves puede surgir un gasto oculto, revisá papeles y vencimientos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El aire te despierta ganas de aprender y la Luna te pide intuición. No todo necesita explicación inmediata. Hoy es ideal para pensar proyectos, pero no para cerrar acuerdos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La Luna afloja tu necesidad de control y te abre a nuevas impresiones. Pensá un poco más antes de decidir. No cierres números rápido, puede haber otra opción más conveniente.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Plutón en tu signo te lleva lejos con una idea simple. La Luna te conecta con cambios internos. Hoy prestá atención a movimientos silenciosos, pueden transformar tu economía.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La Luna en tu signo te vuelve receptivo y ordena lo que sentías difuso. Date tiempo antes de actuar. Hoy no tomes decisiones apresuradas, esperá a que todo encaje.

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