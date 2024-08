Reino Unido: crece la preocupación por la salud del Rey Carlos y la corona ya piensa en su sustituto

Luego de que meses atrás corriera el rumor de que el Palacio de Buckingham ya comenzó a preparar su funeral, lo cierto es que los últimos estudios médicos revelaron que el cáncer de próstata no desapareció. En ese contexto, el equipo médico le recomendaron que reduzca su ritmo de actividades oficiales y no realice muchos viajes, aunque el monarca, de casi 76 años, insista en señalarle a su entorno que "no estoy tan mal".