Este es el perfume favorito de Leonardo Di Caprio: cuánto sale en Argentina Fragancia unisex de alta gama con presencia en nuestro país. El precio local supera los valores de mercado general.







La naturaleza cítrica y limpia de este perfume lo hace versátil para distintas ocasiones. Redes sociales

Perfume Goutal Eau d'Hadrien es una fragancia unisex elegida por celebridades como Leonardo DiCaprio y Tom Cruise, con un perfil fresco y cítrico ideal para todo el año.

Esta esencia icónica, lanzada en 1981, mezcla notas de limón, pomelo y ciprés que le dan un aroma distintivo y duradero.

En Argentina, el precio de ediciones de 100 ml puede superar los $300 mil, reflejando su carácter de lujo y producción nicho.

El perfume no es de venta masiva, por lo que suele encontrarse en tiendas de importación o plataformas especializadas, con variaciones de precio según tamaño y formato. La elección del perfume por parte de algunas estrellas no sólo atrae por quién lo da a conocer, sino también por el impacto que genera a nivel de marketing. Es lo que sucedió cuando Leonardo DiCaprio dio a conocer cuál es la marca de su preferencia. Esta fragancia que trascendió generaciones se destaca por un perfil aromático que hace referencia a la frescura y elegancia atemporal. Además, no se asocia a campañas publicitarias masivas, sino más bien a gustos personales de figuras del cine.

Su valor en el mercado argentino da cuenta tanto del carácter exclusivo del perfume como de los impuestos y costos de importación que se aplican a productos de alta gama. Su presencia en el mercado nacional está lejos de ser común y, aun así, su popularidad entre actores de renombre impulsa el interés de quienes buscan un aroma diferenciado sin quedarse con las propuestas comerciales habituales.

Eau d'Hadrien de Goutal. Sietesetenta Cuál es el perfume favorito de Leonardo DiCaprio La fragancia predilecta de Leonardo DiCaprio es Goutal Eau d'Hadrien, una creación de la casa francesa Goutal. Esta esencia destaca por su carácter unisex, lo que significa que fue diseñada para ser apropiada tanto para hombres como mujeres. Su perfil olfativo mezcla notas cítricas como limón siciliano, pomelo y mandarina con toques más profundos de ciprés y aldehídos, ofreciendo un aroma fresco y luminoso con una duración moderada en la piel.

Aunque DiCaprio mantiene un perfil reservado en cuanto a productos de belleza y moda, su elección por Eau d’Hadrien da cuenta de un gusto por fragancias clásicas y atemporales que no buscan llamar excesiva atención, sino acompañar con distinción. Esta preferencia lo acerca también a otros nombres del cine que destacaron esta misma esencia como parte de su repertorio personal.

Por otra parte, la naturaleza cítrica y limpia de este perfume lo hace versátil para distintas ocasiones, desde salidas diarias hasta eventos especiales, y lo ubica en una categoría de fragancias que buscan frescura sin perder personalidad.