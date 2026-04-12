12 de abril de 2026 Inicio
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Quién es Péter Magyar, el militante desencantado que terminó con los 16 años de poder de Viktor Orbán

El primer ministro electo formó parte del gobierno al que venció este domingo tras denunciar "corrupción y autoritarismo" durante la campaña. Tenía un poster de su rival en su habitación cuando era niño.

Por
 Péter Magyar

 Péter Magyar, primer ministro electo de Hungría.

Péter Magyar comenzó a crecer en la escena política de Hungría tras abandonar el gobierno de Viktor Orbán y divorciarse de su esposa, la entonces ministra de Justicia, Judit Varga. Empezó a criticar "la corrupción y autoritarismo" de la gestión del líder del Fidesz en redes sociales y llamó la atención no solo de los medios, sino también de otros militantes desencantados como él. Este domingo, lo derrotó en las urnas.

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De esta forma, construyó su imagen como primer desertor del proyecto de país construido por Orbán y sostenido durante 16 años. El punto de inflexión fue la renuncia de su exesposa en 2024 cuando el gobierno húngaro indultó a un hombre condenado por ayudar a encubrir un escándalo de abuso sexual en un hogar de niños.

Magyar acusó al gobierno de estar "escondiéndose detrás de las faldas de las mujeres" y usar a Varga y la entonces presidenta de Hungría, Katalin Novák, como chivos expiatorios al aceptar sus renuncias.

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Asimismo, una alta inflación y una crisis del costo de vida lo ayudaron a atraer más votantes desilusionados y frustrados con la ultraderecha gobernante. En 2024 se fue de Fidesz y empezó a armar su equipo con empresarios y figuras públicas para lanzar el partido Tisza (abreviatura de "Respeto y Libertad" en húngaro) luego de una protesta en marzo que reunió a 50.000 personas contra Orbán.

Todos los contactos que tenía correspondían a una persona que creció con el póster del primer ministro saliente en su habitación. Su paso por cargos de nivel medio en la representación de Hungría ante la UE y otras instituciones estatales también lo habían acercado a personas que no le servían para construir una oposición.

Sin embargo, eso le permitió distanciarse del "robo" del que acusó al gobierno del Fidesz. Para romper el cerco mediático recorrió el país y centró su campaña en las redes sociales con un mensaje que caló profundamente en la sociedad húngara. Además, mantuvo un contacto cercano con los votantes por Facebook.

Durante 16 años, robaron, mintieron y dividieron. Vamos a poner fin a la ‘sociedad por acciones familiares’ donde todo está controlado por un puñado de privilegiados. La Justicia debe ser independiente, y los corruptos deben responder por sus actos”, había propuesto en marzo en un acto de campaña en Transdanubia.

Elecciones en Hungría: cuál fue el resultado

Con el 72,4 % de los votos ya contados este domingo, la oposición obtuvo 138 de los 199 bancas, mientras que Fidesz, el partido de Orbán que gobernaba con mayoría absoluta desde 2010, quedó con 54.

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